Чьих приемных детей воспитывала дочь Брежнева

Все знают о том, что у Галины Брежнева была единственная дочь, Виктория. Но на самом деле Брежнева воспитала троих детей. Кроме Виктории, она растила и приемных близнецов, мальчика и девочку. Говорят, Галина Леонидовна искренне пыталась заменить им умершую мать.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Бездетные браки

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Как пишет Сергей Красиков в своей книге «Возле вождей», дочь Леонида Ильича Брежнева, Галина, была трижды замужем. Одним из официальных мужей Брежневой стал иллюзионист Игорь Кио. На тот момент ему было всего 18 лет, а Галине – уже за 30. Этот брак был заключен тайно, так как родители Брежневой не приняли ее выбор. Когда о бракосочетании стало известно, у Кио отобрали паспорт, а вернули уже без соответствующей страницы. Игорю объяснили, что другой, уже «чистый», документ он может получить в милиции. Даже после этого Галина и Игорь продолжали встречаться, но о детях не могло быть и речи.

Последний брак Галины Брежневой тоже оказался бездетным. Избранником дочери генсека стал военный Юрий Чурбанов. Чурбанов, несмотря на свой возраст (Галина была старше его на 7 лет), пришелся Леониду Ильичу по душе. Об этом свидетельствует стремительная карьера Чурбанова. Как утверждает Леонид Млечин, автор издания «Знаменитые самоубийцы», тогда, когда состоялась свадьба, Юрий Михайлович был всего лишь подполковником. Однако впоследствии он получил генеральское звание. Через несколько лет он его лишился, попав в тюрьму по подозрению в коррупции. Кроме имущества, делить супругам было нечего: общих детей они не нажили.

Приемные близнецы и родная дочь

Впрочем, бездетность этих двух браков Галины Брежневой можно объяснить не только ее возрастом, но и тем фактом, что еще до романа с Игорем Кио дочь генсека успела стать матерью сразу трех детей. Дело в том, что в 1951 году Брежнева познакомилась с цирковым артистом Евгением Милаевым. Тот, в отличие от последующих мужей Галины Леонидовны, был старше нее на 20 лет. К своим 38 годам Милаев уже побывал в браке. Предыдущей женой Евгения Тимофеевича, по словам Федора Раззакова, автора книги «Свет погасших звезд», была Наталья Юрченко, бывшая белошвейка, которая работала вместе с супругом в цирке, правда, всего лишь в массовке.

Неизвестно, сколько просуществовал бы этот брак, если бы в марте 1948 года Юрченко не умерла. Наталья скончалась в родах, но на свет появились близнецы, мальчик и девочка. Детей назвали Александром и Натальей. Именно Галина Брежнева, как указано в издании «Самые секретные родственники» историка Николая Зеньковича, взяла на себя воспитание детей Милаева и Юрченко. Кроме того, в 1952 году Галина родила от Милаева дочь Викторию. Говорят, в те годы Брежнева была просто воплощением идеальной жены, матери и даже мачехи. Работая простым костюмером, она делила с мужем тяготы гастрольной жизни, готовила на плитке вкуснейшие борщи. А Наталью и Александра Галина Леонидовна окружила заботой, искренне пытаясь заменить им умершую мать.

Предательство или благо?

Тем не менее, если верить Василию Веденееву, автору книги «Амурные увлечения вождей», и подругам Галины Брежневой, и приемные дети, и родная дочь от матери отвернулись и не подали ей руку помощи в трудную минуту. Бытует мнение, что брак Милаева и Брежневой распался по вине последней. Галина Леонидовна, якобы еще будучи замужем за цирковым артистом, закрутила роман с Игорем Кио. Однако, по сведениям Веденеева, Евгений Милаев первым дал повод для слухов, положив глаз на свою молодую коллегу Тамару Соболевскую. Вернувшись в Советский Союз с гастролей, Брежнева в отместку начала встречаться с Кио, а потом последовал развод с Милаевым.