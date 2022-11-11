Как сестра Елизаветы II боролась за любовь и свободу

Говоря о скандалах в британской королевской семье, в первую очередь, на ум приходит Принцесса Диана или современные бунтари: принц Гарри и его жена Меган Маркл. Но мало кто знает, что еще 60 лет назад прессу сотрясали громкие скандалы, главной виновницей которых была Маргарет — младшая сестра Елизаветы II.

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Неразлучные сестры

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Елизавета и Маргарет родились с разницей всего в четыре года. В детстве сестры были невероятно дружны и близки, но уже тогда было заметно, насколько сильно они отличаются по характеру. Георг VI безумно любил своих дочерей. Но не замечать, насколько они разные не мог. Король отмечал сдержанность Елизаветы и неукротимый нрав Маргарет. Когда Маргарет исполнилось шесть лет, ее отец взошел на престол. Именно этот момент стал переломным в их отношениях с Елизаветой и повлиял на всю жизнь Маргарет. До этого сестры проводили практически все время вместе, но теперь из Елизаветы стали готовить будущую королеву, а Маргарет превратилась в ее тень. Старшую сестру обучали французскому, истории и другим важным наукам, младшей же достались шитье, вязание и танцы. Маргарет не могла простить, что все время и внимание теперь уделяется исключительно Елизавете.

Но ситуация стала еще хуже после смерти отца девочек. Георг был тем, кто всегда понимал Маргарет, ведь он также был «тенью» своего старшего брата, вторым в очереди на престол. После его кончины, все внимание было приковано к Елизавете, а мать просто замкнулась в себе. Маргарет осталась в одиночестве переживать горе от потери отца. Но несмотря ни на что, Маргарет не завидовала своей старшей сестре. Она никогда не хотела быть королевой. Ведь этот титул несет массу ограничений, которые она ненавидела. Принцессу угнетало, что ей придется быть тенью при Елизавете: всегда ходить слегка позади, а не, смеясь рядом, принимать рукопожатия после нее и всегда оставаться на втором месте.

Первая любовь принцессы

Маргарет всегда привлекала к себе внимание, она была хорошенькой девушкой, очень увлекалась модой. Одежду она выбирала исходя из собственных предпочтений, а не из королевских обязанностей. Кристиан Диор даже устраивал ради Маргарет модное шоу. Сама же принцесса даже украшала обложки различных журналов. Она не могла пожаловаться на недостаток мужского внимания. Но, как известно, сердцу не прикажешь и избранников Маргарет стал человек, который старше нее на 16 лет. Питер Таунсенд — офицер, герой Второй Мировой войны и настоящий красавец. Он часто бывал в их доме, и принцесса влюбилась в него еще будучи подростком. Спустя много лет Питер и Маргарет завели тайный роман. Но в 1953 году о паре узнали все. Во время совместного мероприятия Маргарет заботливо смахнула с плеча свою спутника пылинку и это не укрылось от глаз журналистов. На следующий день в прессе появилась разгромная статья о возлюбленных. О свадьбе не могло идти и речи, так как Питер был разведен и от брака у него осталось двое детей. И еще он считался простолюдином, у него не было дворянского происхождения. По одним сообщениям, против этого брака выступала и Елизавета. Она могла бы пойти на встречу сестре, переписать закон и позволить Маргарет выйти замуж за Питера, но вместо этого она поставила ей ультиматум: либо она выходит замуж за Питера и лишается пожизненного содержания с королевскими привилегиями, либо отказывается от этой затеи. Однако, согласно документам, опубликованным в 2004 году, Елизавета не была против брака Питера и Маргарет. Она желала счастья своей сестре и у нее был план, как организовать их брак, при этом не лишая сестру ни титула, ни содержания, а только оставив ее наследников без права на престол. Шансы на успех были довольно высоки, ведь общество очень симпатизировало этой паре. Но на Маргарет оказывали колоссальное давление церковь и парламент. И в итоге, Маргарет все равно пришлось оставить своего возлюбленного. Разрыв она переживала крайне тяжело. Но у нее в душе все еще жила надежда на то, что все может измениться. Однако, мечтам ее не суждено было сбыться: в 1960 году Питер Таунсенд женился.

Вечеринки, романы и развод

Возможно, именно потеря любимого мужчины и подтолкнула Маргарет начать вести неприемлемый для принцессы образ жизни. Она всегда любила веселье, но после разрыва с Питером словно сорвалась с цепи. Маргарет стала постоянной посетительницей ночных клубов, где бывала до самого утра, пристрастилась к алкоголю и выкуривала до 60 сигарет в день! Принцесса заводила множество кратковременных романов и интрижек. Однажды она чуть было не вышла замуж за своего старого знакомого Билли Уоллеса, но вовремя узнала, что тот крутит интрижку на стороне. Шли годы, но Маргарет так и оставалась свободной. Но один мужчина все же смог обратить на себя внимание принцессы. Им стал фотограф Энтони Армстронг-Джонс. Хотя он также был простолюдином, Елизавета одобрила брак. И 6 мая 1960 впервые в истории королевской семьи по телевидению транслировалась свадьба принцессы Маргарет, прошедшая в Вестминстерском аббатстве. Брак с Энтони продлился 18 лет, но не был счастливым. В прессе то и дело появлялись слухи об изменах одного из супругов. Маргарет не особо прятала свои романы на стороне и однажды в прессе появились фото Маргарет в объятиях молодого и горячего любовника. В 1978 году пара заявляет о разводе, первом за 400 лет в королевской семье! Принцесса продолжила вести безумный образ жизни. В прессе то и дело появлялись слухи о ее романах с различными мужчинами, но больше серьезных отношений у Маргарет так и не случилось.

Жизнь закончилась, а скандалы нет

Совсем не здоровый образ жизни сказался на здоровье Маргарет, из-за постоянного курения ей удалили часть легкого, она пережила несколько инсультов и все это наносило непоправимый вред ее здоровью. В 1998 году с ней случилось несчастье - принимая ванну, принцесса сильно обожгла ноги. Повреждения были настолько серьезными, что передвигаться Маргарет могла исключительно на инвалидном кресле. 9 февраля 2002 года принцессы не стало.