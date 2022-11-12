Россияне назвали имена лучших певцов и актеров

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) привел результаты опроса о том, кого россияне считают лучшими певцами и актерами.
«Опрос проведен при помощи телефонных звонков. В опросе приняли участие 1600 человек», – сообщает Teleprogramma.pro.
Лучший певец, по мнению россиян, – Олег Газманов. Так считают 14 % опрошенных. Газманов занимает первое место второй год подряд.
На второй позиции – певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, набравший 13 % голосов.
Третье место занял Николай Басков, набравший 9 % голосов.
Первое место среди артисток третий год подряд занимает Полина Гагарина, набравшая 14 % голосов.
Второе место отдано Алле Пугачевой. Ее выбрали 8 % опрошенных.
Третье место с отрывом от второго на 1 % заняла Валерия.
Среди актеров первого места удостоился Сергей Безруков, который набрал 11 % голосов.
Второе место занял Константин Хабенский с результатом в 9 %. Актер был лидером опроса в 2021 году.
Третье место поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов. Они набрали по 7 % голосов.
Лучшей россияне признали Елизавету Боярскую. Она набрала 6 % голосов.
С разрывом в 1 % на втором месте расположилась Светлана Ходченкова.
Третье место поделили две Екатерины – Климова и Гусева. Каждая из них набрала по 4 % голосов.