Самый молодой маньяк в истории СССР: видео

Мир полон не только удивительных вещей и людей, но и ужасных и необъяснимых, к сожалению. Один из представителей второго типа – серийный убийца и маньяк Владимир Винничевский. Он вошел в историю как самый молодой маньяк в СССР.

Винничевский орудовал в конце 30-х годов прошлого века. Он начал убивать в возрасте 15 лет. Его жертвами становились маленькие дети – от двух до четырех лет. В общей сложности от его рук пострадали 18 человек, 8 из которых погибли.

Поймать маньяка удалось благодаря показаниям выживших детей. Он был приговорен к казни и расстрелян в 1940 году. На момент исполнения приговора ему было 17 лет.

В своем видео пользовательница социальной сети TikTok с ником @kostryukova_ira рассказала о нем.