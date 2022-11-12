Как жил тайный брат Монро, с которым она так и не познакомилась

Мало кто знает, что у Мэрилин Монро было трудное детство: большую его часть будущая звезда кочевала по приютам и чужим семьям. Уже будучи на вершине славы звездная блондинка признавалась, что решение стать актрисой пришло к ней именно в юном возрасте на фоне семейных проблем. Норма Джинн Бейкер (настоящее имя Монро) была младшей дочерью в семье. Средней была Бернис, а в 1917 году родился старший брат – Роберт Кермит Бейкер. Актриса успела познакомиться с сестрой, однако брата она так и не увидела. О том, как жил и погиб Роберт Бейкер, читайте в материале «Рамблера».
Роберту жилось тяжело с самого детства – судьба мальчика оказалась не менее трагичной, чем судьба его известной сестры. Проблемы со здоровьем преследовали Бейкера всю его недолгую жизнь. Началось все с того, что он попал в аварию с родителями. Они сильно ссорились и потеряли контроль над машиной. Маленького Роберта выбросило на дорогу из кабриолета: он получил серьезную травму бедра, долгое время провел в больнице. Наложенный гипс мешал росту Роберта, и остаток своей жизни мальчик сильно хромал. Еще спустя какое-то время из-за баловства с петардой в День Независимости он лишился глаза – она взорвалась рядом с его лицом, нанеся и другие увечья.
Старший брат актрисы часто попадал в больницу из-за осложнений, связанных с травмой бедра. Смерть же настигла Роберта Кермита Бейкера в 1993 году. Причиной стал туберкулез костей – страшное заболевание, которое крошит кости, и люди оказываются прикованными к инвалидной коляске. Сама Мэрилин Монро о смерти брата, с которым так и не познакомилась, не высказывалась, однако ее сестра Бернис рассказала СМИ о том, что их мать была убита горем. В порыве отчаяния она сказала будущей звезде: «Почему умер он, а не ты?» Возможно, именно после слов актриса старалась меньше думать о семейных узах.