Как жил тайный брат Монро, с которым она так и не познакомилась

Мало кто знает, что у Мэрилин Монро было трудное детство: большую его часть будущая звезда кочевала по приютам и чужим семьям. Уже будучи на вершине славы звездная блондинка признавалась, что решение стать актрисой пришло к ней именно в юном возрасте на фоне семейных проблем. Норма Джинн Бейкер (настоящее имя Монро) была младшей дочерью в семье. Средней была Бернис, а в 1917 году родился старший брат – Роберт Кермит Бейкер. Актриса успела познакомиться с сестрой, однако брата она так и не увидела. О том, как жил и погиб Роберт Бейкер, читайте в материале «Рамблера».

Роберту жилось тяжело с самого детства – судьба мальчика оказалась не менее трагичной, чем судьба его известной сестры. Проблемы со здоровьем преследовали Бейкера всю его недолгую жизнь. Началось все с того, что он попал в аварию с родителями. Они сильно ссорились и потеряли контроль над машиной. Маленького Роберта выбросило на дорогу из кабриолета: он получил серьезную травму бедра, долгое время провел в больнице. Наложенный гипс мешал росту Роберта, и остаток своей жизни мальчик сильно хромал. Еще спустя какое-то время из-за баловства с петардой в День Независимости он лишился глаза – она взорвалась рядом с его лицом, нанеся и другие увечья.