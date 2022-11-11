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1 час назад

Сандалии Стива Джобса со свалки выставили на аукцион — за них просят 3,6 млн рублей

Cq.ru

Мы уже рассказывали о раритетных лотах кампании Apple, которые выставляли на аукцион. К примеру, iPhone 1-го поколения в нетронутой оригинальной упаковке. На этот раз на продажу был выставлен куда более странный лот — поношенные сандали Стива Джобса, основателя и бывшего руководителя Apple. Пожалуй, самое необычное в этой истории то, что обувь нашли в куче мусора. Эти сандалии Стив Джобс носил в 70–80-х годах, когда только начинал работать в Apple. Впоследствии их обнаружил один из бывших сотрудников Джобса, который разбирал завалы мусора. Стартовая цена выброшенных сандалий — $ 15 тысяч, при этом отмечается, что продавец планирует выручить за них от $ 60 до 80 тысяч (порядка 3,6–4,8 млн рублей). На момент написания сделаны две ставки, и цена лота возросла до $ 22,5 тысячи. Источник фото: Julien's Auctions Заглавное фото: wiwo.de

Сандалии Джобса со свалки выставили на аукцион
Фото: Cq.ruCq.ru
Люди,Стив Джобс,Apple,
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