Сандалии Джобса со свалки выставили на аукцион

Мы уже рассказывали о раритетных лотах кампании Apple, которые выставляли на аукцион. К примеру, iPhone 1-го поколения в нетронутой оригинальной упаковке. На этот раз на продажу был выставлен куда более странный лот — поношенные сандали Стива Джобса, основателя и бывшего руководителя Apple. Пожалуй, самое необычное в этой истории то, что обувь нашли в куче мусора. Эти сандалии Стив Джобс носил в 70–80-х годах, когда только начинал работать в Apple. Впоследствии их обнаружил один из бывших сотрудников Джобса, который разбирал завалы мусора. Стартовая цена выброшенных сандалий — $ 15 тысяч, при этом отмечается, что продавец планирует выручить за них от $ 60 до 80 тысяч (порядка 3,6–4,8 млн рублей). На момент написания сделаны две ставки, и цена лота возросла до $ 22,5 тысячи. Источник фото: Julien's Auctions Заглавное фото: wiwo.de