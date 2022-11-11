Что стало с женщиной-геологом, открывшей алмазные месторождения

Несмотря на то, что добывать алмазы в России начали еще в XIX веке, до середины прошлого столетия наша страна была вынуждена закупать большую часть драгоценных камней за рубежом. Все изменило открытие геологом Ларисой Попугаевой алмазных месторождений в Якутии. Это событие одновременно прославило ее и принесло много горя и страданий.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Дочь «врага народа»

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Будущий геолог родилась в Калуге 3 сентября 1923 года в семье Анатолия и Ольги Гринцевичей. Вскоре они перебрались в Одессу, где Анатолий Гринцевич получил должность секретаря местного райкома. В разгар массовых репрессий он был осужден за "антисоветскую деятельность", а 14-летняя Лариса получила клеймо "дочь врага народа".

Мать и дочь поспешили перебраться к родственникам в Ленинград. Когда началась война Лариса добровольно пошла на фронт. Была зенитчицей, защищала небо Москвы. За боевые заслуги в 1944 году ее приняли в партию, а после окончания войны она поступила в Ленинградский университет, который блестяще окончила в 1950 году.

И вечный поиск

Став дипломированным геологом, девушка увлеклась идеями писателя Ивана Ефремова, который утверждал, что недра Якутии скрывают богатейшие залежи алмазов. В 1951 году она отправилась в свою первую экспедицию: ей предстояло заняться поиском драгоценных камней на Северном Урале.

В 1952 году в жизни Гринцевич происходит сразу два знаменательных события: она выходит замуж за преподавателя Виктора Попугаева, у них рождается дочь. В новую экспедицию, на этот раз, наконец, в Якутию, Попугаева отправилась в 1953 году под руководством Наталии Сардарских.

Для поиска алмазов Лариса Анатольевна использовала метод "пироповой съемки". Минерал пироп указывает на близость драгоценных камней. Из реки брался грунт, промывался. Чем больше пиропа, тем ближе алмазы. Таким способом Попугаева нашла первые маленькие алмазы в реке Далдын.

Эврика!

Следующая экспедиция была намечена на 1954 год. Сардарских ввиду недавних родов ехать не могла. Трудное и ответственное дело решили доверить Попугаевой. Ну и тут был один нюанс: Лариса Анатольевна была беременна.

Она встала перед тяжелейшим выбором. С одной стороны, Попугаеву уговаривали возглавить экспедицию, да и сама она рвалась в Якутию. С другой стороны, ребенок. Ситуация обернулась настоящей драмой для этой смелой и преданной общему делу женщины: она сделала аборт и уже вскоре вылетела на берега Лены.

Исследовать предстояло берег все той же реки Далдын. Вместе со своим помощником Федором Беликовым они, наконец, обнаружили кимберлит - горную породу, содержащую алмазы.

Перспективное месторождение алмазов Попугаева назвала "Зарницей", на месте обнаружения был установлен столб. После этого счастливые искатели поспешили возвратиться на базу. Лариса Анатольевна ожидала благодарности за свой труд, но все сложилось иначе.

Черная неблагодарность

Попугаева была шокирована, когда от нее потребовали отказаться от находки в пользу Амакинской экспедиции. Ее глава М. Бондаренко хотел присвоить открытие себе, да и вообще, "ленинградская выскочка", по его мнению, была недостойна статуса первооткрывателя.

В ход пошли шантаж и запугивания, Попугаевой припомнили, что она дочь "врага народа". Отважную женщину несколько месяцев держали под арестом, пока она не сдалась. Ей хотелось домой, в Ленинград, к своей семье.

В городе на Неве в ее родном научно-исследовательском геологическом институте поступок Попугаевой не поняли. За то, что все лавры достались другим людям, а не руководству заведения, ее сочли предателем. Судьба женщины, посвятившей свою жизнь тяжелейшему труду, больше никого не интересовала.

Большая трагедия маленького человека

Лариса Анатольевна смогла оправиться от перенесенного, но жизнь ее больше не была прежней. Из института ей пришлось уйти, аспирантуру она закончить не смогла. Спустя несколько лет после открытия месторождения в Якутии нескольким геологам были присуждены государственные премии. Попугаевой среди них не было.

До конца жизни она прожила в обычной ленинградской коммунальной квартире, работала в лаборатории камней-самоцветов. 19 сентября 1977 года она скоропостижно скончалась от разрыва аорты. Ей было всего лишь 54 года.

Жизнь после смерти

Подвиг Попугаевой и ее вклад в науку был оценен только после ее смерти. В 1994 году ей присвоили звание почетного гражданина города Удачный, который находится в непосредственной близости от открытого ею месторождения, назвали в честь нее улицы в нескольких населенных пунктах Якутии.