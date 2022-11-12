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34 минуты назад

Популярный актер назвал отличительные качества москвичей

Мослента

Отличительные качества москвичей назвал изданию «Москвич Mag» популярный российский актер и ювелир Константин Крюков. По его мнению, жители столицы с каждым годом эволюционируют.

Популярный актер назвал отличительные качества москвичей
Фото: МослентаМослента

«У нас появляются общие новые тенденции. Москвичи — это люди, которые сегодня любят парки, быстрое перемещение. Я продал большинство из своих машин и в основном в городе езжу на самокате — это дико удобно и быстро летом», — сказал Крюков.

По его мнению, столичные жители очень свободны в отношении к своему городу. Крюков считает горожан очень эффективными. И этому способствует и сама Москва — такого количества удобных услуг для быта нет больше ни в каком другом городе.

Люди,Константин Крюков,
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