Кто унаследует хиты покойного основателя «Ласкового мая»

Композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов , скончавшийся 7 ноября, решил не передавать права на свои произведения родственникам. Об этом рассказал источник, близкий к музыканту.

«Сергей Кузнецов при жизни написал завещание, по которому права на его хиты переходят третьим лицам», – пишет «АиФ» со ссылкой на источник.

Композитор Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Ему было 58 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В 1986 году он основал популярную группу «Ласковый май», он же написал главные хиты коллектива – «Белые розы» и «Седая ночь». Прощание с Кузнецовым пройдет в Оренбурге 13 ноября.