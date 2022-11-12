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28 минут назад

Стало известно, кто унаследует хиты покойного основателя «Ласкового мая»

РИА "ФедералПресс"

Композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, скончавшийся 7 ноября, решил не передавать права на свои произведения родственникам. Об этом рассказал источник, близкий к музыканту.

Кто унаследует хиты покойного основателя «Ласкового мая»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сергей Кузнецов при жизни написал завещание, по которому права на его хиты переходят третьим лицам», – пишет «АиФ» со ссылкой на источник.

Имена наследников станут окончательно известны спустя шесть месяцев со дня кончины Сергея Кузнецова.

Композитор Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Ему было 58 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В 1986 году он основал популярную группу «Ласковый май», он же написал главные хиты коллектива – «Белые розы» и «Седая ночь». Прощание с Кузнецовым пройдет в Оренбурге 13 ноября.

Люди,Сергей Кузнецов,
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