Почему брак принцессы Анны и ее первого супруга развалился?

С возвращением сериала «Корона» на стриминговую платформу Netflix внимание поклонников монаршей семьи снова приковано к жизни родственников почившей недавно королевы Елизаветы II . Так, в одной из серий зрители увидят, как произойдет развод принцессы Анны с капитаном Марком Филлипсом . Несмотря на то, что некоторые детали их развода сценаристы слегка приукрасят, как ожидается, их расставание действительно представляло интерес для таблоидов: королевская принцесса Анна стала первым ребёнком правящей королевы, который решился на расторжение брака.

Единственная дочь суверена Великобритании и Марк Филлипс поженились в ноябре 1973 года. В 1977 году у них родился сын Питер Филлипс, а в 1981 году — дочь Зара, прежде чем в августе 1989 года принцесса и её супруг решили объявить о своем расставании. Окончательно развод был оформлен в 1992 году, а уже спустя несколько месяцев принцесса Анна вышла за офицера морского флота Тимоти Лоуренса. И это также был первый прецедент, когда ребенок британского монарха вступил во второй брак, бросив тем самым вызов англиканской церкви. Поскольку в Лондоне ей не удалось получить разрешение на новое бракосочетание, она вышла замуж за Тимоти в Шотландии.