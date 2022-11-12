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1 час назад

Почему брак принцессы Анны и её первого супруга капитана Марка Филлипса развалился?

Mainstyle

С возвращением сериала «Корона» на стриминговую платформу Netflix внимание поклонников монаршей семьи снова приковано к жизни родственников почившей недавно королевы Елизаветы II. Так, в одной из серий зрители увидят, как произойдет развод принцессы Анны с капитаном Марком Филлипсом. Несмотря на то, что некоторые детали их развода сценаристы слегка приукрасят, как ожидается, их расставание действительно представляло интерес для таблоидов: королевская принцесса Анна стала первым ребёнком правящей королевы, который решился на расторжение брака.

Почему брак принцессы Анны и ее первого супруга развалился?
Фото: MainstyleMainstyle

Единственная дочь суверена Великобритании и Марк Филлипс поженились в ноябре 1973 года. В 1977 году у них родился сын Питер Филлипс, а в 1981 году — дочь Зара, прежде чем в августе 1989 года принцесса и её супруг решили объявить о своем расставании. Окончательно развод был оформлен в 1992 году, а уже спустя несколько месяцев принцесса Анна вышла за офицера морского флота Тимоти Лоуренса. И это также был первый прецедент, когда ребенок британского монарха вступил во второй брак, бросив тем самым вызов англиканской церкви. Поскольку в Лондоне ей не удалось получить разрешение на новое бракосочетание, она вышла замуж за Тимоти в Шотландии.

Что касается развода принцессы Анны и Марка Филлипса, то первые слухи о нём появились ещё вскоре после рождения Зары. Пара стала редко выходить в свет, поскольку дочь королевы Елизаветы II часто говорила, что слишком занята поручениями в качестве старшего члена монаршей семьи. Бывшие супруги часто выезжали за границу друг без друга. Когда Букингемский дворец подтвердил их развод, официальное заявление пресс-службы гласило:

«Её Королевское Высочество, королевская принцесса Анна и капитан Марк Филлипс решили расстаться на заранее согласованных между ними условиях».

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