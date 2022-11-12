Кто лишил принца Эндрю права быть работающим членом монархии

Принца Эндрю уволили с должности члена старшего члена королевской семьи после секс-скандала с Джеффри Эпштейном. И лишь на днях инсайдеры пролили свет на то, кому из членов монаршей семьи досталась участь сообщить ему об этом первым. Сообщается, что будущий король, принц Чарльз, был тем, кто сказал младшему брату о том, что он никогда не сможет вернуться в число работающих членов монаршей семьи. Произошло это всего за несколько дней до того, как скончалась их мать, королева Елизавета II — и сообщается, что эта новость заставила принца Эндрю почувствовать себя «одиноким и лишённым какой-либо поддержки».