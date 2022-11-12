Кто лишил принца Эндрю права быть работающим членом монархии

Принца Эндрю уволили с должности члена старшего члена королевской семьи после секс-скандала с Джеффри Эпштейном. И лишь на днях инсайдеры пролили свет на то, кому из членов монаршей семьи досталась участь сообщить ему об этом первым. Сообщается, что будущий король, принц Чарльз, был тем, кто сказал младшему брату о том, что он никогда не сможет вернуться в число работающих членов монаршей семьи. Произошло это всего за несколько дней до того, как скончалась их мать, королева Елизавета II — и сообщается, что эта новость заставила принца Эндрю почувствовать себя «одиноким и лишённым какой-либо поддержки».
Как оказалось, принц Уэльский пригласил младшего брата в собственное поместье Беркхолл в Шотландии, где и рассказал ему о принятом решении. «Принц Эндрю эта новость выбила из колеи, и он даже расплакался», — рассказал источник из окружения королевской семьи журналистам. Он также признался, что опальный принц не сдержал слез и несколько недель спустя, когда ему вместе с 38-летним племянником, герцогом Сассекским, который также не считается работающим членом семьи, выдали запрет появляться в военной форме на похоронах королевы.
Издание The Mail on Sunday также сообщило, что дальнейшее выяснение отношений между двумя братьями было «эмоциональным и противоречивым», после чего принц Эндрю покинул замок Беркхолл, пребывая в потрясении. Источник во дворце добавил:
«До встречи лицом к лицу со своим братом Эндрю верил, что есть путь назад, что каким-то образом он может реабилитироваться и оставаться работающим членом королевской семьи в будущем».