Женщина зарабатывает на почасовой аренде мужа

По словам Лоры, её муж отлично выполняет все работы, касающиеся рукоделия, строительства и других бытовых вопросов. Она сдает супруга в аренду за 46 долларов в час. Отбоя от желающих заполучить «рукастого» мужчину нет: он ежедневно трудится по 8 часов.

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Супруги признаются, что не ожидали столь большого спроса и сейчас даже вынуждены отказываться от некоторых заказов. При этом график Джеймса расписан на месяц вперед.