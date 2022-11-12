Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Женщина зарабатывает на почасовой аренде мужа

Мир новостей

По словам Лоры, её муж отлично выполняет все работы, касающиеся рукоделия, строительства и других бытовых вопросов. Она сдает супруга в аренду за 46 долларов в час. Отбоя от желающих заполучить «рукастого» мужчину нет: он ежедневно трудится по 8 часов.

Женщина зарабатывает на почасовой аренде мужа
Фото: Мир новостейМир новостей

Супруги признаются, что не ожидали столь большого спроса и сейчас даже вынуждены отказываться от некоторых заказов. При этом график Джеймса расписан на месяц вперед.

Пока муж выполняет заказы, жена активно ведет его социальные сети и сайт, а также записывает клиентов.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители