Прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал" умер в аэропорту Парижа

Источник агентства сообщил, что Карими Насери умер в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель. В отличие от своего кинодвойника, Карими Насери обладал статусом беженца с видом на жительство и мог спокойно выходить с территории аэропорта.

Кроме того, в отличие от Виктора Наворски, героя фильма, он был обеспечен деньгами, так как получил гонорары после выхода фильма. Впоследствии он растратил эти деньги и вернулся в аэропорт. При нем нашли несколько тысяч евро, уточняет издание. Ранее стало известно о смерти звезды сериалов про полицию - актера Андрея Стоянова.