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1 час назад

Прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал" умер в аэропорту Парижа

Газета.Ruиещё 1

Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал", скончался в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, передает Le Monde.

Прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал" умер в аэропорту Парижа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Источник агентства сообщил, что Карими Насери умер в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель. В отличие от своего кинодвойника, Карими Насери обладал статусом беженца с видом на жительство и мог спокойно выходить с территории аэропорта.

Кроме того, в отличие от Виктора Наворски, героя фильма, он был обеспечен деньгами, так как получил гонорары после выхода фильма. Впоследствии он растратил эти деньги и вернулся в аэропорт. При нем нашли несколько тысяч евро, уточняет издание. Ранее стало известно о смерти звезды сериалов про полицию - актера Андрея Стоянова.

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