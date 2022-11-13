Леонид Брежнев как главный любитель хоккея в СССР

Как Москва стала первой в игре на льду.

Фото: Реальное время Реальное время

На этой неделе исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Брежнева — генсека ЦК КПСС, руководившего Советским Союзом на протяжении 18 лет. Именно во время его руководства хоккей стал игрой номер один в стране. Подробнее об этих славных временах вспоминает журналист "Реального времени" Джаудат Абдуллин.

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До Брежнева популярность хоккея с шайбой в СССР уступала бенди

До вступления Леонида Ильича в должность генсека ЦК КПСС, советский хоккей не был в числе приоритетных видов спорта в СССР. Достаточно сказать, что Никита Хрущев не пришел даже на торжественную церемонию открытия чемпионата мира по хоккею с шайбой 1957 года в Москве. При этом Иосиф Сталин открывал чемпионат мира 1952 года по волейболу среди мужских команд.

Что касается Хрущева, то его вклад в развитие советского спорта выглядит опосредованно. Во времена его руководства были построены "Лужники", "Сокольники", ледовые дворы спорта в Киеве и в Новосибирске, и, собственно, все. Это при том, что сборная СССР пребывала на международной арене уже десять лет, начиная с сезона 1954 года. В то же время при Хрущеве в 1960 году было завершено строительство МКАД, Московской кольцевой автодороги, после чего территория Москвы была существенно расширена.

Если говорить о спорте, то самое главное приобретение это Сетунь, и базировавшиеся в этом городке "Крылья Советов". Помимо Сетуни, были присоединены Тушино, Кунцево, где появилась одноименная команда по гандболу, город Перово, где базировалась очень сильная дружина по хоккею с мячом. В тот злополучный для команды под названием "Урожай" 1960 год она заняла четвертое место в чемпионате СССР. Близость с Москвой позволяла усиливать команду сильными игроками, поначалу из расформированного в Москве "Буревестника", затем из "Спартака" пришел Малинин, совмещавший бенди с футболом, из которого его выгнали из-за нарушений режима, и он был вынужден перейти в перовский "Урожай". До шага на пьедестал почета ему оставался один шаг, но Перово вошло в состав Москвы, после чего уже столичное руководство посчитало нерентабельным содержание еще одной команды (в Москве к тому времени уже существовали "Динамо" и "Фили") и передало ее на баланс Ногинска. Но Ногинску тоже не было резона содержать команду, поэтому сильные хоккеисты "Урожая" разъехались по всему СССР. Олег Биктогиров — в Хабаровск, Виктор Аносов — в упомянутые "Фили", Евгений Арутинов, Олег Горбунов, Виктор Маркин — в подмосковный "Зоркий" из Красногорска, Михаил Туркин — в другую подмосковную команду "Вымпел" из Калининграда (ныне Королев), Анатолий Кулев и только что приехавший в Перово ленинградец Олег Катин переехали в Ленинград.

Катин, получается, вернулся. Повезло в итоге только 20-летнему на тот момент Игорю Ромишевскому, который поменял вид спорта, став шайбистом, а впоследствии — знаменитым игроком сборной и ЦСКА.

И тут появился Брежнев

К чему этот экскурс в историю одной команды, хоть и заметной на карте советского хоккея с мячом? А к тому, что в определенные исторические моменты глобальные государственные планы приводили к тому, что прекращали существование целые команды, по сути, такие же трудовые коллективы. Это не щадило никого, пока Леонид Брежнев не получил страну в полновластное руководство и сделал из хоккея с шайбой привилегированный вид спорта.

Поскольку при кажущейся всенародной любви к "канадскому" хоккею, как таковой ее не было не только к 1964 году, время восхождения Брежнева на советский политический Олимп, но даже к 1972 году, когда прошла нашумевшая Суперсерия с канадскими профессионалами. В 1972-м в половине СССР "шайбы" не было (все Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия; Средняя Азия: Киргизия, Таджикистан, Туркмения; а также Молдавия). В Узбекистане хоккей появляется в 1971-м, в Эстонии в 1976-м году, в Нарве. Уже после Суперсерии с Канадой начинается планомерный рост количества команд в высшей и первой лигах, и в 1978 году набирается 12 команд высшей и 16 первой лиги, после чего этот состав "устаканится" на целое десятилетие. А в год Суперсерии хоккей в высшей лиге играют всего 9 команд, в первой лиге всего 13 команд, среди них Киев, Минск, Рига, Усть-Каменогорск.

Хоккей высшего качества в РСФСР только в Горьком, Челябинске, да отчасти в Новосибирске. На Урале у хоккея был солидный покровитель в лице Евгения Тяжельникова, первого секретаря Челябинского обкома КПСС (1964—68 гг.), который ушел в правительство СССР и курировал вопросы идеологии, став первым секретарем ЦК ВЛКСМ. В Новосибирске хоккей продвигал такой неординарный руководитель, как Анатолий Каллистов. На момент зарождения "шайбы" в СССР он имел даже именную команду "Объект товарища Каллистова", представлявшую завод 12 — предприятие по производству металлического урана, директором которого был Герой Соцтруда Анатолий Каллистов. Она играла в чемпионате СССР 1950 года, а год спустя он возглавил в Новосибирске завод химконцентратов и создал там команду "Химик", которая в 1962 году объединилась с "Динамо", и новая команда получила нынешнее ее название "Сибирь".

Откуда же складывается это ощущение, что он столь популярен? Ответ прост. Хоккей развивался в Москве, а это и есть главные СМИ того времени, которые и представляли якобы "объективный" срез того времени. На момент 1972 года пять команд высшей лиги представляли Москву — "Динамо", "Локомотив", "Спартак", ЦСКА, упомянутые "Крылья Советов", плюс подмосковный Воскресенск.

На момент Суперсерии-1972 в РСФСР бенди был популярнее "шайбы"

Что касается РСФСР тех лет, то там гораздо популярнее хоккей с мячом. Для сравнения: в бенди, который на первых порах конкурировал с хоккеем с шайбой, в 1972 году, год Суперсерии, 14 команд высшей лиги. По две из Казахстана и Москвы, и 10 из РСФСР: Архангельск, Иркутск, Калининград, Кемерово, Красногорск, Красноярск, Первоуральск, Свердловск, Ульяновск, Хабаровск. Хоккей с мячом изначально развивался в союзных республиках. Это Винница, Днепропетровск, Кадиевка, Киев, Харьков (все Украина), Минск, Рига, Таллин. Первая лига состоит из 16 команд, и количественно в хоккее с мячом команд больше: 30 против 22 в шайбе. Хоккей с мячом исторически развивался в СССР еще до второй мировой войны, капитального строительства не требовалось, поскольку играют зачастую на стадионах, построенных для футбола. Одна беда — не было своего Брежнева.

Именно при "дорогом Леониде Ильиче" его страсть к хоккею привела к массовому строительству ледовых дворцов спорта по стране. Отправная дата массового строительства — середина 60-х годов. 1965 год — Горький, 1966 — Воскресенск, Казань, Куйбышев, Минск, 1967 — Ленинград, Пермь, Ростов-на-Дону, Таллин, Уфа, Челябинск, 1968 — Усть-Каменогорск, 1970 — Рига, Свердловск, Томск. Томск выбивается из общего списка, поскольку в городе не было сильной команды, но она была в закрытом городе Северске, который успешно выступал в неофициальном чемпионате страны среди городов атомной промышленности. Однако Егор Лигачев, первый секретарь обкома Томской области, посчитал, что негоже столичному городу пребывать на задворках (а Северск и в футболе на какое-то время опережал "несчастный" Томск). Далее вообще началось какое-то безумие, когда строительство ледовых дворцов начало проистекать в южных городах, когда к Ростову-на-Дону присоединился Волгоград (1974). Казалось бы, хорошо, но, к примеру, подобной же массовости при строительстве бассейнов в СССР почему-то не наблюдалось. Никакого сдвига в развитии хоккея в этих городах предсказуемо не произошло, разве что они в итоге "выдали на гора" юных фигуристов Максима Ставийского и Евгения Плющенко соответственно.

О роли "первого лица"

За семидесятые годы высшая лига по хоккею с шайбой увеличилась на четверть: с 9 до 12 команд. Ходят разговоры о том, что это увеличение было связано с желанием сохранить в высшей лиге ленинградский СКА. Кто бы стал инициатором этого сохранения? Первый секретарь Ленинградского ЦК Григорий Романов не был замечен в большой любви к спорту в целом, к хоккею в частности. Ленинград, "колыбель революции", однажды использовал опцию пересохранения в высшей лиге, когда в 1967 году футбольный "Зенит" вылетал, но его оставили в "вышке", увеличив ее до 20 команд. СКА стоял "на вылет" пять сезонов подряд, в 1974 и 1975 годах он отвоевал право остаться в высшем дивизионе, переиграв в переходных матчах свердловский "Автомобилист", затем пензенский "Дизелист", "Кристалл" из Саратова и новосибирскую "Сибирь". В 1974 году "вышку" расширили до десяти, в 1978-м году до 12 команд, но оба раза СКА отстаивал свое право остаться в лиге сильнейших, выгрызая его у "Автомобилиста" и "Сибири", соответственно.

Да и в целом Ленинград всегда был на втором плане, после Москвы, тот же волейбольный "Автомобилист" вернулся в высшую лигу только в 1969 году, проведя большую часть 60-х в первой лиге.

Поэтому постепенное расширение высшей лиги с девяти до 12 команд вряд ли напрямую связано с неудачными выступлениями СКА, скорее приводили "шайбу" в соответствие со многими другими видами спорта. А то непорядок получался, любимое детище генсека количественно уступало баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло, где высшие лиги практически стабильно состояли из 12 коллективов.

А для этого необходимо было расширяться, поскольку ресурсов РСФСР не хватало. К примеру, была задействована Литва, для чего стали привлекать действующих футболистов. В итоге за хоккейный "Атлетас" из Каунаса выступали футболисты "Атлетаса". Это и будущий лидер футбольного "Жальгириса" Витаутас Дирмейкис, будущий его тренер Альгимантас Любинскас, а также Кестусис Бирета, Витаутас Гедгаудас, Леонас Дунаускас. Уже в семидесятые построили ЛДС в Ташкенте (1971), создав по личному распоряжению секретаря КП Узбекистана Шарафа Рашидова команду "Бинокор". В созданном в советские времена городе Электренай (год основания — 1961-й) была открыта хоккейная школа, откуда родом будущие "энхаэловцы" Дарюс Каспарайтис, Дайнюс Зубрус, и создана команда "Энергия", которая принимала участие в чемпионате Литовской ССР. В 1976 году в русскоязычной Нарве основывается команда под названием "Кренгольм". В 1979 в Харькове создается команда "Динамо", вторая в Украинской ССР. Чуть ранее в Воронеже родился "Буран", в Новочебоксарске — "Сокол", и это речь только о командах, поднявшихся до первой лиги.