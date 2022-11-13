Художница руками и ногами написала шесть портретов одновременно

Алматинская художница покоряет социальные сети. Асель Сабыржанкызы одновременно обеими руками и ногами написала шесть портретов известных каждому казахстанцу людей. Как развить такой сверхнавык и чем девушка еще планирует удивить, узнавала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

Фото: Мир24 Мир24

Художница за работой в мастерской, но не перед мольбертом с кистью в руках, как привыкла. Рисует ногами. Для Ассоль, такой у девушки псевдоним, это вызов самой себе.

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Два портрета каждой рукой, и по одному – на ногу. Нарисовать шесть работ одновременно в мире могут всего два художника – из Голландии и Индии. Теперь и правша Ассоль. Говорит, ее сверхнавык – это понимание техники, десятки попыток и полная концентрация. На итоговый вариант ушло шесть часов почти без перерывов. Ноги к такому творчеству пока не привыкли.

«У меня пальцы на ногах болели, и спина болела очень сильно. Из-за того, что взгляд перемещается с одного объекта на другой, по сути, я их рисовала поочередно, но на каждый портрет выделялась какая-то миллисекунда. И это все нужно контролировать одновременно», – рассказала художник, мастер станковой живописи, магистр искусствоведческих наук Асель Сабыржанкызы.

На необычных рисунках – люди, знакомые каждому казахстанцу и не только. Здесь по соседству первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев и президент страны Касым-Жомарт Токаев, певец Димаш Кудайберген и боксер Геннадий Головкин.

Для эксперимента с портретами вместе с мужем смастерили специальную конструкцию из линеек, лайнеров и скотча. Так и творить удобнее, и съемка – эффектнее. Видео Ассоль в социальных сетях набирают до семи миллионов просмотров.

Но для профессиональной художницы и магистра искусствоведческих наук это больше развлечение и возможность заявить о себе. Сердце принадлежит серьезной живописи, которую она также ярко презентует.

Сейчас художнице не терпится взяться за новый творческий челлендж – хочет написать несколько портретов циркулем. Говорит, реквизит уже заждался. А пока – модный рисунок для «МИР 24».