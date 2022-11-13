Предотвративший ядерный удар: 90 лет легендарному разведчику

На кадрах американского документально фильма «Предатели внутри», производства компании Eye Too Productions, человек, с которым в США связывают самый большой провал ФБР за всю историю. Бывший шифровальщик американского флота Джон Энтони Уокер был арестован в мае 1985 года за шпионаж в пользу СССР. Ущерб, причиненный им Соединенным Штатам за 17 с половиной лет работы на КГБ, следствие оценило в 50 миллиардов долларов. Оказалось, что почти два десятка лет в Советском Союзе открыто читали переписку и шифрограммы всех государственных и военных ведомств США.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Позже на допросах и в своих воспоминаниях, Уокер выдаст практически всех, с кем работал. В том числе и Бориса Соломатина, к которому в советское посольство впервые пришел в 1968 году с предложением продать коды шифровальных машин. Не расскажет он лишь об одном человеке - Владимире Горовом, с которым и проработал 13 лет. Но сегодня наш легендарный разведчик, впервые сам согласился назвать имя своего агента, дружба с которым навсегда изменила его жизнь.

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«Это был Уокер. Джон Энтони Уокер. По качествам это был очень-очень смелый, очень находчивый, очень разумный, осторожный. В хорошем плане осторожный, не боязливый. И в то же время очень предприимчивый человек. Он точно знал что нужно нам. И не только знал но и понимал», - рассказал Горовой.

В Америке Джона Уокера до сих считают продажным предателем номер один. Посчитали, что он заработал на госинтерсах США два миллиона долларов. Но меркантильность не единственное, что двигало им. Придя однажды в советское посольство, чтобы продать информацию, Уокер со временем, не исключено, что благодаря общению с Горовым, стал помогать не только за деньги, но и искренне. Вот что он сам говорил о своей работе в интервью опубликованном в фильме «Предатели внутри».

«Я продал секреты стране, с которой мы не воевали и никогда не будем воевать. Вот и все что я хочу сказать. Не придумывайте больше, того что есть на самом деле», - рассказал Уокер.

Операция по работе с Уокером, это, несомненно, наивысший полет нашей разведки. Столь глубокого внедрения в ее истории не бывало. Несомненно большая часть успеха зависела от самого разведчика. Владимир Ильич только в США проработал с Уокером семь лет. При том, что обычно легальные разведчики не задерживались в Вашингтоне больше четырех лет.

«Не очень популярная была командировка. Мощная контразведка, хорошо укомплектованная ФБР, там, чтобы добиться результатов, нужно было ох как потрудиться...», - рассказал Горовой.

Директором ФБР в то время был знаменитый Джон Гувер. В 70-е начиналась эпоха экспериментов в контрразведке, которые неимоверно осложняли работу советских разведчиков. Владимир Горовой помнит, как черные Chrysler «наружки» сменились на дорогущие Cutlass.

«Я осмотрел - мать честная - Cutlass, была такая машина. Дорогая машина, темно-зеленый металлик с белой виниловой крышей... я крутанулся она за мной. Приехал на работу и говорю - мне не поверили», - рассказал Горовой.

Но такому риску было оправдание. Благодаря информации от Уокера и особенно кодам шифровальных машин, в Советском Союзе читали все зашифрованные сообщения ВМС США, знали о любых перемещениях их кораблей и субмарин. Американские адмиралы 17 лет приходили в ярость, каждый раз видя наши суда в акватории своих засекреченных учений, не понимая, как они там оказались первыми.

«Передача кодов - самое ценное , что может быть. Мы знали все об их подлодках, которые могли неожиданно всплыть в неожиданных местах . Сейчас американцы готовы оснастить корабли новыми видами вооружения, количество ядерных боеголовок знали», - рассказал заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов.

Заслуги Владимира Горового отмечены и самой высокой наградой - званием Героя Советского Союза. Золотую звезду за предотвращение ядерной катастрофы разведчику вручил лично Юрий Андропов. И об этом открыто он тоже рассказывает впервые. В 1973-м на Ближнем Востоке разгорелась очередная арабо-израильская война.

«Достаточно того, что в Средиземном море противостояли наш флот и американский. И крейсера и эсминцы и корветы», - вспоминает Горовой.

Поражение египтян могло привести к уничтожению всех достижений СССР на Ближнем Востоке. Накал страстей был высочайший.

«Противостояние было очень серьезное. Достаточно сказать, что американцы объявили у себя готовность номер два. Это вроде как "держите пальцы на спусковых кнопках ядерного оружия". Только дважды кризиса была такая готовность: во время Карибского объявлена и во время вот этого Yom Kippur War. Это говорит о том, какое значение придавали этой войне на Ближнем востоке», - рассказал Горовой.

Но кодами от шифровальных машин, которые добывал Горовой, пользовались не только военные США, но и все госслужбы Америки. Советские дипломаты знали все слабые места американцев и грамотно их использовали.

«Эта информация была за счет того, что мы читали их переписку. Очень важно было понимать, до какого предела те могут уступить. Если выйти с пустыми руками на такие переговоры, то можно сделать ошибки, которые приведут к колоссальному ущербу. Мы знали, что здесь можно на них надавить, что они отступят. Исходя из того что мы знали их внутреннею ситуацию. В Москву ведь прилетал госсекретарь Кисинджер», - рассказал историк спецслужб Андрей Ведяев.

«Получилось так, что мы настояли, да. А у нас была возможность контролировать с противной стороны - американцев. И поэтому мы точно знали, до какой степени мы можем настаивать, чтобы война прекратилась», - рассказал Горовой.

В дополнение к дипломатическим требованиям по прекращению конфликта, в Советском Союзе воздушно десантная дивизия была погружена в самолеты, а наши военные корабли с морской пехотой уже подходили к Порт-Саиду.

«Это было подтверждение наших намерений. Мы это сделали, потому что мы точно знали, как на это отреагируют американцы», - рассказал Горовой.

По данным ФБР , кроме ежедневных кодов шифровальных машин Уокер за 17 лет передал КГБ почти полторы тысячи секретных документов. Была раскрыта в том числе американская океаническая система звуколокаторов для слежения за нашими подлодками. Против которой в СССР применили технологию бесшумных винтов на субмаринах.

«Через подставные фирмы были закуплены станки у Toshiba. Через подставную фирму в Норвегии - и это был тоже успех. И те подводные лодки, которые американцы отслеживали, вдруг они у них стали исчезать», - вспоминает Горовой.