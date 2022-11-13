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1 час назад

Младшая дочь Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера

Газета.Ruиещё 1

Младшая дочь бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.

Младшая дочь Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Празднование свадьбы прошло в поместье политика Мар-а-Ларго во Флориде, передает Общественная служба новостей. Тиффани 29 лет, ее отец проводил ее к алтарю. После обмена клятвами пара и гости начали празднование.

Как и все гости-мужчины, бывший президент США был одет в черный смокинг с галстуком-бабочкой, а на его супруге было платье персикового цвета. Молодожены Тиффани и Майкл познакомились летом 2018-го во время отдыха на Миконосе.

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