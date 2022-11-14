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29 минут назад

Билеты на ужин с участием принца Гарри и Меган Маркл продают за $1 млн

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в благотворительном гала-ужине, а билеты, чтобы сесть за их стол, будут проданы за $1 млн. Об этом сообщает Mirror.

Билеты на ужин с принцем Гарри и Меган Маркл продают за $1 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

6 декабря в Нью-Йорке состоится церемония "Пульс надежды", в рамках которой герцоги Сассекские получат награду за благотворительную деятельность и вклад в борьбу за права человека. После церемонии состоится гала-ужин, на котором зрители смогут пообщаться с почетными гостями мероприятия.

Стоимость билетов на ужин стартует от $500 тыс. - эта цена включает в себя фотографии с Меган Маркл и принцем Гарри. Максимальная цена составляет миллион долларов – в эту сумму входят четыре места за одним столом с герцогами. Впрочем богатые американцы готовы заплатить за общение с Меган и Гарри.

"Мы любим членов королевской семьи. И я попытаюсь купить эти билеты", - поделилась с журналистами издания жительница Лос-Анджелеса.

Мероприятие "Пульс надежды" проводится фондом Роберта Кеннеди. В предыдущие годы награды от фонда получили президент США Джо Байден, экс-президенты Америки Барак Обама и Билл Клинтон, а также Хилари Клинтон.

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