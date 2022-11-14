Билеты на ужин с принцем Гарри и Меган Маркл продают за $1 млн

Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в благотворительном гала-ужине, а билеты, чтобы сесть за их стол, будут проданы за $1 млн. Об этом сообщает Mirror.

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6 декабря в Нью-Йорке состоится церемония "Пульс надежды", в рамках которой герцоги Сассекские получат награду за благотворительную деятельность и вклад в борьбу за права человека. После церемонии состоится гала-ужин, на котором зрители смогут пообщаться с почетными гостями мероприятия.

Стоимость билетов на ужин стартует от $500 тыс. - эта цена включает в себя фотографии с Меган Маркл и принцем Гарри. Максимальная цена составляет миллион долларов – в эту сумму входят четыре места за одним столом с герцогами. Впрочем богатые американцы готовы заплатить за общение с Меган и Гарри.