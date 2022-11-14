«Самая привлекательная сотрудница полиции» о необычных просьбах

Получившая звание «самой привлекательной сотрудницы полиции» жительница Колумбии объяснила, как ее внешность отражается на работе. О необычных просьбах и шутках от людей в сети она рассказала в материале New York Post (NYP).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Диана Рамирес патрулирует улицы города Медельин, в котором раньше процветала преступность и наркоторговля. По словам девушки, она бы ни на что не променяла полицию, даже несмотря на то, что с ее внешностью она могла бы стать моделью или популярным блогером.

«Если бы у меня была возможность снова выбрать профессию, я бы не колебалась и снова стала полицейским. Я всем обязана Национальной полиции: она сделала меня профессионалом и женщиной, которой я являюсь сегодня», — заявила Рамирес.

Хотя девушка и не стремилась к популярности в интернете, у нее почти четыреста тысяч подписчиков, многие из которых оставляют под ее фотографиями восторженные комментарии. Авторы большинства из них — мужчины, которые просят Диану их оштрафовать и называют ее самой красивой и привлекательной сотрудницей полиции.