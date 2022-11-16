«Я никогда не писал хитов»: Игорь Корнелюк отмечает юбилей

Знаменитый и любимый многими певец и композитор Игорь Корнелюк отмечает юбилей. Автору таких хитов, как «Билет на балет» и «Город, которого нет» исполнилось 60 лет. Не подпевать его песням невозможно. Игорь Корнелюк за любимым белым роялем, в своем доме под Санкт-Петербургом - там, где для него «горит очаг».

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

«Я никогда не писал хитов, никогда не ставил себе такую задачу. Даже самые несерьезные песни, самые несерьезные - "Дожди-дожди", "Билет на балет" - у меня не было задачи написать хит - я самовыражался. Просто тогда я был молодым и был таким, сейчас я стал другой - поэтому и музыка другая», - признается композитор.

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«Билет на балет» исполненный на программе «Музыкальный ринг» в 1988 году стал для Игоря Корнелюка билетом к вершинам популярности. Музыкант с серьезным композиторским образованием по настоящему «зажег» на советской эстраде - пел лежа и на коленях, танцевал так, что все зрители пускались с ним в пляс.

«Редко бывает концерт, чтобы я оставался на сцене, потому что мне хочется быть ближе, видеть глаза, видеть обратную связь, непосредственную реакцию. Это удивительно ощущение, когда ты из себя выплескиваешь, отдаешь - и ты это получаешь. И это огромное счастье, удовольствие, несмотря на то, что это тяжелая работа», - рассказал заслуженный деятель искусств РФ.

За внешним образом неугомонного артиста в ярких пиджаках и с буйной шевелюрой - глубокий и крайне требовательный музыкант. Игорь Корнелюк писал песни для многих исполнителей, в том числе и для Михаила Боярского, с которым они дружат до сих пор.

«Он вообще себя не щадит, он прыгает, бегает, потеет, но добивается своего и выходит победителем. В работе он совершенно удивительный, правда у него есть одно неприятное качество, которое всех исполнителей несколько шокирует - он поет лучше, чем певцы», - рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Главную композицию из телесериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк сочинял несколько месяцев - искал верное настроение. А когда записал, то сначала не хотел исполнять ее на концертах.

«Не думал, что будет такой резонанс, что она станет такой популярной. Но потом мне на сцену стали приходить записки, что мы хотим послушать эту песню. Я ее спел один раз - ух, реакция, второй раз, и когда я спел ее третий, то понял, что обречен ее петь всегда», - поделился певец и композитор.

Его музыка звучит во многих телесериалах и кинофильмах. С режиссером Владимиром Бортко Игорь Корнелюк работал на четырех картинах - и это несмотря на то, что в процессе они умудрились поссориться.

«Он любит барабаны, а я барабаны не люблю - и вот на этом мы разошлись. Но дай Бог, чтобы мы сейчас сошлись на том, что все, что он пишет - это музыкально, всегда хорошо. И я получал большое удовольствие, когда монтируешь фильм, прогоняешь эту музыку 40 раз - она не надоедает, она всегда прекрасна», - заявил кинорежиссер Владимир Бортко.