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2 часа назад

Экс-солист One Direction рассказал о полученной после концерта травме

Lenta.ruиещё 1

30-летний английский певец и экс-солист One Direction Луи Томлинсон рассказал о полученной после своего концерта травме. Об этом сообщает People.

Экс-солист One Direction рассказал о полученной после концерта травме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел 12 ноября. «Шоу прошлой ночью в Нью-Йорке было невероятным. К сожалению, на обратном пути я умудрился упасть и довольно сильно сломать правую руку», — рассказал исполнитель.

Томлинсон опубликовал рентгеновские снимки, на которых было видно, что верхняя часть руки артиста сломана в нескольких местах, а также заявил, что вынужден перенести предстоящие автограф-сессии из-за произошедшего.

В конце октября стало известно, что брат певицы Билли Айлиш, музыкант Финнеас О’Коннелл, сломал ключицу и локоть после падения с электрического велосипеда.

Люди,Билли Айлиш,Луи Томлинсон,
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