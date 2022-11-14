115 лет назад родилась "мама" Карлсона Астрид Линдгрен

Писательница Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 1907 года в шведском городке Виммербю. После Второй мировой войны она обрела всемирную известность как автор повестей «Пеппи Длинныйчулок», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Рони, дочь разбойника» и других. Успеху Линдгрен предшествовала нищета, служба в шведской разведке, ведение военных дневников и работа секретарем криминалиста. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных фактах из жизни знаменитой писательницы.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Была бунтаркой

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В юности Астрид Линдгрен (девичья фамилия — Эриксон) коротко стриглась и носила брюки, несмотря на осуждение окружающих. В крупных городах набирал популярность стиль "гарсон" (в переводе с французского — "мальчик"), который был в диковинку для небольшого Виммербю. Писательница стала первой жительницей городка, решившейся сделать "мужскую" стрижку.

"В Виммербю было около трех с половиной тысяч жителей, я первая в городе коротко подстриглась. Бывало, люди на улице подходили, просили меня снять шляпу, показать стриженую голову", — написала Линдгрен в автобиографии "Этот день и есть жизнь".

По словам писательницы, как только она пришла домой в новом образе и села на стул в кухне, там "стало совсем тихо" - семья была в шоке.

С 16 лет работала журналисткой

После окончания школы 16-летняя Линдгрен начала карьеру в местном издании Vimmerby Tidning. Она писала заметки и короткие репортажи, а также выполняла мелкие поручения старших коллег. Главным редактором газеты был Рейнхольд Бломберг, который уже знал о таланте Астрид — когда она была школьницей, в газете опубликовали ее сочинение.

Родила сына в 19 лет от редактора

Во время стажировки в газете Линдгрен начала встречаться с женатым Бломбергом, который был старше нее на 30 лет и имел семерых детей. Беременность девушки в 1926 году спровоцировала большой скандал. У нее не было другого выхода, кроме как покинуть Виммербю и отправиться в Стокгольм.

"Быть предметом этих сплетен - все равно, что оказаться в яме со змеями. И я решила покинуть эту яму как можно скорее", — так Линдгрен прокомментировала свое решение перебраться в столицу.

Затем она поехала в Данию, потому что там матерям-одиночкам разрешалось рожать, не раскрывая имени биологического отца. В декабре 1926 года Линдгрен родила в Копенгагене сына Лассе (4 декабря 1926 — 22 июля 1986).

Оставила сына приемным родителям из-за нищеты

Линдгрен не хватало денег на жизнь, и она приняла решение оставить сына приемной семье в Дании неподалеку от Копенгагена. С ними мальчик провел первые три года жизни, пока Линдгрен училась на секретаря в Институте Бар-Локка в Стокгольме и выкарабкивалась из нищеты. Астрид жила на две страны, насколько могла часто навещала сына, но период разлуки с ним, по воспоминаниям писательницы, был самым мучительным и болезненным до конца ее жизни. Паспорт писательницы сохранил историю их разлуки: за три года она приехала в Данию около пятнадцати раз, параллельно Астрид часто переписывалась с приемной матерью Марией Стевенс и записывала все новые этапы развития Лассе.

В 1928 году после окончания секретарских курсов Линдгрен работала в радиоотделе Центрального шведского книжного магазина, где отвечала на жалобы покупателей. Денег категорически не хватало, и ее спасали продуктовые корзины, которые присылала семья.

"Это исключительное удовольствие — отрезать себе настоящий ломоть хлеба, намазать на него превосходное молочное масло "Виммер Бертен" и сверху положить кусочек маминого сыра, чтобы, наконец, съесть это", — вспоминала Линдгрен.

В том же году Астрид начала работать в Королевском автомобильном клубе (КАК), где познакомилась с будущим супругом Стуре Линдгреном. В конце 1929 года у приемной матери обнаружилось заболевание сердца, и она больше не могла заботиться о мальчике. В январе 1930-го Астрид забрала его к себе в Стокгольм на несколько месяцев. Затем Лассе более года провел на ферме бабушки и дедушки рядом с Виммербю.

Весной 1931 года они поженились с Линдгреном и переехали в дом в стокгольмском районе Сент-Эриксплан. Только тогда Лассе, которому уже исполнилось пять лет, смог воссоединиться с матерью. Астрид вспоминала: "Я рассказала ему о себе всё и, конечно же, о сыне. Он ни секунды не колебался:

"Я люблю тебя, а, значит, я люблю и все, что является частью твоей жизни. Ларс будет нашим сыном, вези его в Стокгольм".

Стуре усыновил Ларса, потом у пары родилась дочь Карин. Мальчику дали фамилию отчима.

Начала писательскую карьеру с коммерческих сказок

Выйдя замуж, Линдгрен ушла с работы и посвятила себя воспитанию сына. Чтобы пополнять семейный бюджет, она бралась за подработку — иногда выполняла небольшие поручения в качестве секретаря, а также продавала газетам рассказы и сказки. Писательница много времени проводила с Лассе на детских площадках.

"Она была не из тех матерей, которые спокойно сидели в парке на скамейке и смотрели, как играют ее дети, — вспоминал Лассе. — Она хотела играть сама, и я подозреваю, что она считала это веселым так же, как и я!"

В 1934 году у Линдгрен родилась дочь Карин. Когда девочке было шесть, она придумала имя Пеппи Длинныйчулок и попросила маму рассказать историю об этой героине. Так родилась одна из самых знаменитых повестей писательницы.

Была секретарем криминалиста

В 1937 году Линдгрен стала секретарем доцента криминологии Стокгольмского университета Гарри Седермана. Ученый был авантюристом и получил прозвище "шведский Индиана Джонс". После того, как Седерману удалось спастись от вооруженного нападения в Иране на велосипеде, его прозвали Револьвером-Гарри. Он также руководил успешным детективным агентством в Стокгольме, достиг международной известности и получил возможность преподавать судебную экспертизу в Скотленд-Ярде и полиции Нью-Йорка. Седермана стал прототипом персонажа книг Линдгрен — детектива Блумквиста.

Вела "военные дневники" и служила в шведской разведке Когда началась Вторая мировая война, Линдгрен решила ее задокументировать. Она вела дневники, в которых комментировала вырезки из газет с новостями о ходе войны и свою повседневную жизнь на фоне происходящего.

Военные дневники писательницы начинаются так: "О, сегодня началась война. Никто не хочет в это верить. Вчера днем мы с Эльзой Гулландер сидели в парке Васа, дети бегали и играли. Мы ругали Гитлера со всей дружелюбностью и сошлись на том, что сегодня войны, вероятно, не будет!"

С 1939 по 1945 год Линдгрен написала 17 военных дневников. Они были опубликованы в 2015 году и привлекли большое внимание общественности.

Летом 1940 года с Астрид связался Гарри Седерман и предложил сверхсекретную работу в отделе цензуры шведской разведывательной службы. Вместе с коллегами она вычитывала и анализировала письма из-за границы, а также разбирала военную почту. Эта работа дала Астрид хорошее представление о боли войны, и в своих дневниках в 1940 году она писала о нацизме как о "злом звере".

Получила отказ в публикации "Пеппи Длинныйчулок"

Дописав повесть "Пеппи Длинныйчулок", Астрид отправила ее издателю Альберту Боннье и получила отказ в публикации. Затем она послала произведение на конкурс, организованный новым небольшим издательством Rabén & Sjögren. Дебютная книга Линдгрен получила второй приз. После правок редактора Эльзы Олениус писательница отправила "Пеппи Длинныйчулок" на новый конкурс, в котором заняла первое место. Стоит отметить, что Олениус была одним из членов жюри.

Опубликованная в 1945 году книга обрела большой успех и вдохновила Линдгрен на создание ряда других произведений. В период с 1944 по 1946 год Астрид написала шесть детских и юношеских книг: "Бритт-Мари изливает душу", "Пеппи Длинныйчулок", "Черстин и я", "Мы все из Бюллербю", "Знаменитый сыщик Калле Блумквист" и "Пеппи отправляется в путь".

Свергла министра финансов

В 1976 году прогрессивный налог на доходы Линдгрен составил 102%. В статье для стокгольмской газеты Expressen она выступила с резкой критикой социал-демократического правительства и его налоговой политики. Во время парламентских дебатов министр финансов Швеции Гуннар Стренг сказал, что Линдгрен "хорошо рассказывает сказки, но не умеет считать". В ответ писательница заявила: "Гуннар Стренг всегда хорошо рассказывал сказки, но он не научился считать. Нам с ним, вероятно, следует сменить работу".

В ходе дебатов Линдгрен стала сильным противником власти. Ее статьи поспособствовали свержению социал-демократического правительства на сентябрьских выборах того же года, и Стрэнг покинул пост министра финансов.

Заботилась о природе