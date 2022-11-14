Какие драгоценности принц Филипп дарил королеве Елизавете

У королевы Елизаветы II была обширная коллекция драгоценностей на любой вкус и повод. Больше всего она ценила те, что подарены мужем принцем Филиппом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Первая значимая встреча Филиппа и Елизаветы состоялась летом 1939 года», – пишет Marie Claire.

Тогда Елизавете было 13 лет, а Филиппу – 18. Их отношения начались во время Второй мировой войны. Тогда же принц подарил будущей королеве первую драгоценность – алмазную брошь от Garrard в форме военно-морского значка.

Летом 1946 года Филипп попросил у короля Георга VI руки и сердца Елизаветы. Для изготовления помолвочного кольца он обратился к ювелиру Филиппу Антробусу. Принцесса впервые надела его 10 июля 1947 года в день официального объявления о помолвке.

На свадьбу Филипп подарил Елизавете роскошный браслет. Королева носила его много лет, а не так давно передала его невестке – Кейт Миддлтон. На пятилетнюю годовщину бракосочетания принц тоже подарил супруге браслет, на этот раз с инициалами и вкраплениями из бриллиантов, сапфиров и рубинов.