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2 часа назад

Какие драгоценности принц Филипп дарил королеве Елизавете

РИА "ФедералПресс"

У королевы Елизаветы II была обширная коллекция драгоценностей на любой вкус и повод. Больше всего она ценила те, что подарены мужем принцем Филиппом.

Какие драгоценности принц Филипп дарил королеве Елизавете
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Первая значимая встреча Филиппа и Елизаветы состоялась летом 1939 года», – пишет Marie Claire.

Тогда Елизавете было 13 лет, а Филиппу – 18. Их отношения начались во время Второй мировой войны. Тогда же принц подарил будущей королеве первую драгоценность – алмазную брошь от Garrard в форме военно-морского значка.

Летом 1946 года Филипп попросил у короля Георга VI руки и сердца Елизаветы. Для изготовления помолвочного кольца он обратился к ювелиру Филиппу Антробусу. Принцесса впервые надела его 10 июля 1947 года в день официального объявления о помолвке.

На свадьбу Филипп подарил Елизавете роскошный браслет. Королева носила его много лет, а не так давно передала его невестке – Кейт Миддлтон. На пятилетнюю годовщину бракосочетания принц тоже подарил супруге браслет, на этот раз с инициалами и вкраплениями из бриллиантов, сапфиров и рубинов.

В 1966 году принц подарил Елизавете золотую брошь с рубинами и бриллиантами. А в конце 1970-х в коллекции королевы появилась брошь «Матовый подсолнух» – это был подарок герцога Эдинбургского к дню рождения супруги.

Люди,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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