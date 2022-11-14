Почему принц Гарри и Меган Маркл влиятельнее короля Чарльза

Эксперты Financial World оценили степень влияния 29 членов королевской семьи на основе анализа поисковых запросов в Google, Тиктоке и Инстаграме (запрещен в РФ). И хотя принц Гарри и король Чарльз III и так не особо ладят, исследователи умудрились подлить масла в огонь. О финале противостояния речи не идет, но несколько баллов к респектабельности (опять) идут в копилку скандальной парочки — принца Гарри и Меган Маркл.

Фото: Super.ru Super.ru

Исследование показало, что экс-актриса стала третьей по уровню влияния: ее имя пользователи Сети упоминали 4,5 миллиона раз за месяц. Суженый Меган, принц Гарри, занял четвертую строчку в списке, набрав 1,4 миллиона запросов в Google и 1,1 миллиона хештегов в Инстаграме (запрещен в РФ) за аналогичный период. Получается, Гарри и Меган обогнали не только любимицу британцев принцессу Диану, которая заняла пятое место в рейтинге, но и короля Карла III — он аж шестой. К счастью, не с конца.