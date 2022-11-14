Какими странами управляют женщины-президенты

Всего лишь сотню лет назад невозможно было вообразить, что президентом любой страны может стать женщина. Сегодня же этим вряд ли кого-то можно удивить.

«Рамблер» рассказывает о женщинах, которые в настоящее время занимают самый важный пост в своих странах.

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Словения — Наташа Пирц-Мусар

Выборы президента в Словении прошли в два этапа, в первом туре независимый кандидат Наташа Пирц-Мусар оказалось на втором месте, а во втором туре выиграла, набрав 54 процента голосов. По образованию Наташа Пирц-Мусар юрист, работала по профессии, а также журналистом и телеведущей, возглавляла Красный Крест в Словении. Замужем за бизнесменом, вместе с которым владеет поместьем «Русская дача» и воспитывает сына Макса.

Барбадос — Сандра Мейсон

С 2018 года занимала пост генерал-губернатора Барбадоса, а в 2021 году выиграла президентские выборы. В начале карьеры работала учительницей в средней школе.

Гондурас — Сиомара Кастро

На посту президента с января 2022 года. В президентских выборах участвовала трижды, но лишь в 2022 году ей удалось победить. Кстатит, ее муж также занимал пост президента страны с 2006 по 2009 год.

Греция — Катерина Сакелларопулу

На посту президента с 2020 года, ее кандидатуру выдвинул премьер-министр страны, тогда Катерина Сакелларопулу была председателем Государственного совета Греции.

Грузия — Саломе Зурабишвили

Родилась в Париже, в семье грузинских эмигрантов, училась в Парижском институте политических наук и Колумбийском университете США, долгое время работала во французском МИДе, а после по приглашению Михаила Саакашвили и с разрешения Жака Ширака возглавила МИД Грузии. Здесь основала собственную партию и стала ее лидером, а в 2018 году выиграла президентские выборы.

Венгрия — Каталин Новак

Первая женщина в истории страны, которая стала президентом. Хотя так можно сказать о большинстве ныне действующих женщин-президентов. До победы на выборах в 2022 году занимала пост-вице-председателя партии «Фидес», возглавляет которую нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Индия — Драупади Мурму

Заняла пост президента в 2022 году, до этого была губернатором штата Джаркханд, на выборах президента представляла правящую партию и победила. После окончания университета работала учительницей, а затем занялась политикой.

Молдавия — Майя Санду

Родилась в семье ветеринара и учительницы, изучала менеджмент и международные отношения, работала в Министерстве экономики Молдавии, окончила магистратуру Гарвардского института госуправления в США, после чего два года занимала пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В 2012 году вернулась в Молдавию, где заняла пост министра образования. Позже организовала собственную партию и в 2020 году выиграла президентские выборы, став первым президентом страны с двойным гражданством — молдавским и румынским.

Непал — Бидхья Деви Бхандари

На том, чтобы Бидхья Деви Бхандари пошла учиться, настоял ее дедушка. Девочка шансом воспользовалась и в 2015 году стала президентом сраны от коммунистической партии. Она многое сделала для того, чтобы страна стала светской республикой, а женщины получили больше прав.

Сингапур — Халима Якоб

На посту президента с 2017 года, а до этого была председателем парламента. На выборах не побеждала, а президентом стала из-за того, что других кандидатов просто не допустили к выборам.

Словакия — Зузана Чапутова

Стала одной из основательниц партии, которая и выдвинула ее кандидатуру на президентские выборы. Победила во втором туре и стала первой женщиной-президентом в 2019 году.

Танзания — Самия Сулуху

В 2015 году стала вице-президентом страны, а в 2021 заняла пост президента, после того как действующий лидер страны скончался от коронавирусной инфекции.

Тринидад и Тобаго — Пола-Мэй Уикс

До того, как заняла пост президента в 2018 году, была юристом и работала судьей. Так как кроме нее кандидатов не было, президентом она стала без голосования.

Эфиопия — Сахле-Ворк Зевде