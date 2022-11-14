Пол Маккартни случайно встретил сына Джона Леннона в аэропорту

Британский музыкант рассказал, что случайно встретил Пола в зале ожидания в аэропорту. Артисты решили сделать общее селфи и опубликовали его в личном блоге, написав, что не ожидали встретить друг друга. В апреле 2022 года произошло "воссоединение" рок-идолов "Beatles".

Это стало возможным благодаря режиссеру "Властелина колец" Питеру Джексону, который при помощи компьютерных технологий и монтажа сумел отделить звук и изображение архивных видео так, чтобы получился эффект присутствия Джона Леннона. Таким образом, Пол Маккартни смог выступить на одной сцене с погибшим другом и коллегой по группе. Подобная идея пришла режиссеру в процессе съемок документального фильма "The Beatles: Get Back" (2021) о легендарном квартете из Ливерпуля. Ранее сообщалось, что Пол Маккартни пришел на показ своей дочери на Неделе моды в Париже.