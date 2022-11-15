Популярный певец рассказал о неизлечимом заболевании

30-летний американский певец Ник Джонас рассказал, что найденный у него в 13 лет диабет I типа выдал себя сильной жаждой и потерей веса. Эти и другие ранние признаки своего неизлечимого заболевания он перечислил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По словам Ника Джонаса, на развитие диабета указывали четыре признака: потеря веса, сильная жажда, частое мочеиспускание и раздражительность. «Это обычные признаки диабета I типа. Я рассказываю о них, чтобы их смогли различить у себя и другие», — написал он.

Публикацию популярный артист приурочил к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, в день рождения сэра Фредерика Бантинга, открывшего инсулин вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году. При диабете I типа тело производит мало собственного гормона инсулина или не производит его вовсе, и организму требуется медикаментозная поддержка.

В 2021 году в беседе с изданием People Ник Джонас рассказывал, что болезнь ему помог заметить один из старших братьев, обративший внимание, что юный Ник пьет слишком много сладкой газированной воды и теряет вес.