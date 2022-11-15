Король Карл III отпраздновал свой 74-й день рождения

14 ноября свой 74-й день рождения отпраздновал король Карл III. В честь этого события пиар-служба монарха выпустила его новый официальный портрет. На снимке сын Елизаветы II запечатлён в сером пиджаке и брюках верблюжьего оттенка: он позирует с тростью под большим деревом на фоне солнечных лучей.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Букингемский дворец выпустил новый официальный портрет в честь 74-летия Чарльза, короля Карла III, 14 ноября 2022 года

«Его Величество Король официально стал рейнджером Большого Виндзорского парка спустя семьдесят лет после того, как его отец герцог Эдинбургский был назначен на этот пост», — подписан снимок, появившийся в официальном аккаунте британской королевской семьи в соцсетях.

«Эту роль, которую исполняют члены монархии, можно проследить до 1559 года, когда сэр Генри Невилл был назначен рейнджером во время правления королевы Елизаветы I. За последние 460 лет этот пост обычно занимал суверен или члены семьи, включая отца и деда короля», — сказано там же.

Как оказалось, рейнджером, который провёл на своем посту больше, чем кто-либо в истории, стал именно герцог Эдинбургский. Он занимал эту должность с 1952 г. по 2021 г. Сообщается, что он посвящал много времени участию в оформлении парковых композиций, а также предлагал идеи по его благоустройству.

Король Карл III в Уолтемстоу, Лондон, 18 октября 2022 года