Девушка захотела встречаться с несколькими парнями и получила поддержку

«У меня был подобный роман, длившийся три года, — рассказал о своем опыте один из комментаторов. — Ни один из нас не хотел типичных отношений, потому что мы были сосредоточены на карьере. Основной причиной выбора такого формата стали переживания по поводу заболеваний, передающихся половым путем. Все было хорошо, мы оба получили то, что хотели. Мы знали, что нравимся друг другу, и не было никаких драм. Потом я уехал, и девушка стала встречаться с другим — уже по любви. Мы до сих пор с ней дружим».