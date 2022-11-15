Певец Денис Клявер рассказал о последней встрече с отцом Ильей Олейниковым, который боролся с раком. Он отметил, что актер, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал оставаться артистом.

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Клявер видел отца в последний раз, когда он попал в больницу и был еще в сознании. Вместе с экс-участником группы «Чай вдвоем» пришел его знакомый врач.

«И вот вроде бы лежит человек без сил в реанимации, подходит Артур, я говорю: «Папа, я с другом своим приехал. Это Артур, он врач». Что делает папа? Тут же — вот он лежит, все, — включился артист: "Здравствуйте"», — поделился музыкант в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Вдова артиста Ирина Клявер добавила, что супруг до последнего сохранял чувство юмора. По ее словам, когда стало ясно, что счет пошел на дни, женщина успела проститься с супругом.