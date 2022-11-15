Опубликован новый официальный портрет короля Карла III

В честь дня рождения короля Великобритании Карла III был опубликован его новый официальный портрет. Об этом сообщает Mirror.
14 ноября британскому королю Карлу III исполнилось 74 года. Это первый день рождения Карла III, который он отмечает на троне. В честь дня рождения монарха Букингемский дворец опубликовал его новый официальный портрет, а также объявил о новой роли короля.
Сообщается, что Карл III официально стал смотрителем Виндзорского парка. На фотографии, опубликованной в официальном блоге дворца, Карл III в твидовом пиджаке, галстуке и вельветовых брюках стоит у древнего дуба в Большом Виндзорском парке.
"Его величество король официально стал рейнджером Большого Виндзорского парка спустя семьдесят лет после того, как его отец, его королевское высочество герцог Эдинбургский, был назначен на этот пост", — говорится в официальном заявлении дворца.