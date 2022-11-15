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38 минут назад

Опубликован новый официальный портрет короля Карла III

Газета.Ru

В честь дня рождения короля Великобритании Карла III был опубликован его новый официальный портрет. Об этом сообщает Mirror.

Опубликован новый официальный портрет короля Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

14 ноября британскому королю Карлу III исполнилось 74 года. Это первый день рождения Карла III, который он отмечает на троне. В честь дня рождения монарха Букингемский дворец опубликовал его новый официальный портрет, а также объявил о новой роли короля.

Сообщается, что Карл III официально стал смотрителем Виндзорского парка. На фотографии, опубликованной в официальном блоге дворца, Карл III в твидовом пиджаке, галстуке и вельветовых брюках стоит у древнего дуба в Большом Виндзорском парке.

"Его величество король официально стал рейнджером Большого Виндзорского парка спустя семьдесят лет после того, как его отец, его королевское высочество герцог Эдинбургский, был назначен на этот пост", — говорится в официальном заявлении дворца.

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