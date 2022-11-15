Королева мафии, погубившая знаменитого мафиози

Вирджиния Хилл — первая женщина, которая стала полноправной соучастницей темных дел мафии наравне с мужчинами. Как она смогла этого добиться и к чему это привело?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Начало пути

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Родилась Вирджиния в 1916 году в крошечном городке штата Алабамы. Ее семью невозможно было назвать благополучной. Девочка была седьмым ребенком, отец — алкоголиком, который постоянно поднимал руку на жену и детей.

В 7 лет Вирджиния впервые дала отпор пьяному отцу, который полез на нее с кулаками, защищаясь, она ударила его сковородкой.

К 14 годам Вирджиния превратилась в симпатичную молодую девушку и поняла, что очень привлекает мужчин. Она решила, что может воспользоваться привлекательностью, чтобы зарабатывать себе на жизнь. В 17 лет девушка переехала в Чикаго и устроилась в крупный ресторан официанткой, но, помимо меню, она предлагала богатым посетителям интимные услуги.

Вскоре оказалось, что этот ресторан принадлежит легендарному Аль Капоне. И тогда Вирджиния решила проложить себе путь в преступный мир мафии. Она завела знакомство с невестой Аль Капоне Мими. Девушки нашли общий язык, и Вирджиния стала часто заглядывать к ней на чай, заводя все больше знакомств с гангстерами.

Продвижение по «карьерной лестнице»

Вскоре на девушку обратил внимание Джозеф Эпштейн, который контролировал все ставки на скачках. Он снял для Вирджинии квартиру, снабдил одеждой и украшениями. Все были уверены, что Вирджиния — его новая любовница. Но она служила лишь прикрытием, потому что Джозеф предпочитал мужчин. Однако такой статус позволил ей закатывать самые грандиозные и пикантные вечеринки, приглашать самых крупных мафиози и рэкетиров, выведывать у них необходимую информацию, которую она позже передавала Эпштейну.

К удивлению видавших разное мафиози, Вирджиния стремительно осваивала науку преступного мира и отлично разбиралась в непростой криминальной бухгалтерии. Она бесстрашно заводила нужные знакомства и там, где не работала дипломатия и угрозы, она пускала в ход свою красоту и обольстительность, без стеснения могла провести ночь с необходимым для мафии человеком. К 25 годам она стала главным курьером мафии Чикаго. Вирджиния устраивала переговоры кланов, перевозила черный нал и наркотики за большие деньги.

Однажды она оказалась в Лос-Анджелесе для того, чтобы устроить деловую встречу с контролирующим этот город мафиози Багси Сигелом. Он был настоящим Голливудским красавчиком: на щеках ямочки, идеальная укладка, голубые глаза. Несмотря на то, что Хилл дала себе обещание никогда не влюбляться, а использовать мужчин только ради денег, перед Багси она не устояла.

«Фламинго»

У Вирджинии и Багси начался бурный роман. Эти отношения никак нельзя было назвать здоровыми, ведь влюбленные постоянно ругались, изменяли друг другу и иногда дело даже доходило до драк. Но обоих такой формат устраивал. Багси был настолько сильно влюблен, что стал двоеженцем. В штатах у него была супруга, но он и Вирджиния сбежали в Мексику и поженились там. Их безумные отношения длились пять лет. Ради любимой Багси решил построить роскошный отель с казино и назвать его в честь Вирджинии - Фламинго. Такое прозвище девушка получила за свои длинные стройные ноги.

Однако строительство отеля проходило не гладко: ни то Сигел был плохим бизнесменом, ни то они с Вирджинией решили хорошенько набить себе карманы. Ему приходилось одалживать все больше денег у мафиозных инвесторов, которые рассчитывали заработать на прибыли от отеля.

В итоге, члены мафии решили, что Багси их обманывает. Некоторые говорили, что Сигел сам стал жертвой недобросовестных подрядчиков, которые тянули деньги, а некоторые, что его сдала возлюбленная. Тучи над головой Багси сгущались: помимо проблем с отелем, который даже после открытия приносил проблемы, выяснилось, что Сигел имеет тайную бухгалтерию и переводит огромные деньги от выручки на зарубежные счета Вирджинии. За это он получил пулю в лоб. Вирджиния не пострадала, потому что в момент убийства находилась не в Америке. Многие уверены, что сама девушка сдала местонахождение мужа и поспешила скрыться.

Бесславный конец

После смерти Багси жизнь Вирджинии пошла под откос. У нее началась депрессия, она даже пыталась покончить жизнь самоубийством, к ней стали проявлять интерес правоохранительные органы, ее вызывали на допросы и предъявили обвинение в неуплате огромной суммы налогов.

К этому моменту у нее не осталось былых богатств и девушке пришлось скрываться за границей. В 50-х Вирджиния неожиданно родила сына от австрийца, с которым недолго была в браке, а в 60-х ей с сыном пришлось бежать в Мексику. Они ютились в крошечных комнатах и жили на зарплату 15-летнего сына, который устроился работать официантом.

Вирджиния решилась на отчаянный шаг и решила тянуть деньги из старых знакомых — американской мафии, угрожая, что выдаст все их секреты, которые она предусмотрительно записывала в свой дневник.