Умер исполнитель песни «Синий платочек» Ежи Поломский

Умер польский певец и актер Ежи Поломский. Об этом сообщает сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Она рассказала, что исполнитель песен «Утомленное солнце» и «Синий платочек» скончался в одной из клиник Варшавы. Ему было 89 лет. Причина смерти не уточняется.

«Он был необыкновенным артистом и потрясающим человеком. Уникальная личность. Большая потеря для польской культуры», — заявила Левандовская.

Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в городе Радом. После окончания строительного техникума планировал стать архитектором, однако не смог попасть в университет. Через несколько лет он спонтанно поступил на эстрадный отдел Государственной высшей театральной школы в Варшаве, а в 1957 году дебютировал в сатирическом театре «Сирена».