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40 минут назад

Вуди Аллен, Билл Гейтс и другие звезды с аутизмом

WomanHit.ru

Они смогли достичь успеха, несмотря на особенность психики. Расстройства аутического спектра не считаются болезнью, это способность мозга думать иначе. Иногда из-за нее человеку трудно социализироваться, общаться и распознавать эмоции других людей. Но некоторым это не мешает добиваться успеха и становиться знаменитыми.

Вуди Аллен, Билл Гейтс и другие звезды с аутизмом
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Билл Гейтс

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Ни сам бизнесмен, ни его окружение никогда не подтверждало диагноз. Но ученые, исследующие аутизм, уверены: Билл подвержен расстройству, в той или иной степени. При этом Гейтсу удалось построить бизнес-империю и долгое время считаться самым богатым человеком планеты.

Чарльз Дарвин

Отец теории эволюции с детства любил одиночество и природу, предпочитая часами изучать бабочек, вместо того, чтобы проводить время со сверстниками. Чарльз тяжело считывал эмоции других людей. Он жил разумом и не понимал, почему люди так или иначе реагируют на разные ситуации. Говорят, ген аутизма передался Чарльзу от отца: он записывал все свои мысли, наблюдал за сыном и вел дневники, расписанные по минутам.

Вуди Аллен

Диагноз Вуди поставили в детстве, но он научился с помощью нестандартного видения мира снимать настоящие киношедевры и стал двукратным обладателем «Оскара». Кортни Лав Певица и жена Курта Кобейна не знала о диагнозе, пока не попала в клинику на реабилитацию. Однако оказалось, что родители Кортни подозревали об особенностях дочери с тех пор, как ей исполнилось три года.

Энтони Хопкинс

Артист стал легендой при жизни, его обожают за способность сыграть любую роль. При этом с раннего детства у Энтони были проблемы с чтением и письмом, он сложно сходился с другими людьми. Директор школы, где учился Хопкинс называл его необучаемым. Лишь много десятков лет спустя оказалось, что актер подвержен расстройству аутического спектра. Диагноз «синдром Аспергера» помогает в актерской профессии. Хопкинсу нравится очень тщательно разбирать персонажа на части, и его взгляд на героя становится не таким, как у других.

Энди Уорхолл

Его работы видел каждый, художник стал иконой поп-искусства. При этом он вел весьма закрытый образ жизни, в школе Энди считался изгоем, а позже отгородился от мира с помощью своих картин. Исследователи считают, что у Уорхолла был не диагностированный аутизм, из-за которого он не мог выстраивать доверительных отношений с людьми.

Чарльз Дарвин,Курт Кобейн,Билл Гейтс,Энтони Хопкинс,
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