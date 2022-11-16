Известный музыкант назвал отличительное качество москвичей

«Когда я приехал в Москву в 1974 году, то успел застать носителей московского диалекта — старушек, которые родились еще до революции и говорили «четверьг» или «дошдь». После Омска и Новосибирска для меня как для сибиряка резко отличало Москву то, что здесь абсолютно все знали, когда и какой христианский православный праздник, и все друг друга поздравляли», — с ностальгией вспоминает артист.