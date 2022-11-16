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2 часа назад

Пара рассказала о трудностях из-за 56-сантиметровой разницы в росте

Lenta.ru

25-летняя Брук Достиллио и ее 24-летний бойфренд Дилан Пейнтер из Германии поделились опытом отношений при 56-сантиметровой разнице в росте. Об этом сообщает The Mirror.

Пара рассказала о трудностях из-за разницы в росте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рост девушки составляет 152 сантиметра, а ее партнера — 208 сантиметров. Пара рассказала, что иногда испытывает трудности из-за большой разницы в росте, однако «не хотела бы ничего менять».

«Чтобы поцеловаться в первый раз, нам пришлось сесть. Сейчас, когда мы целуемся, Дилану приходится сильно наклоняться. Но мне это нравится», — рассказывает Брук.

Девушка добавила, что от разницы в росте есть польза.

«Если я не могу достать что-то на кухне или со шкафа, это может сделать он. А если что-то упадет или окажется под кроватью, то поднять легче мне», — говорит она.

Влюбленные познакомилась в 2020 году, когда учились в университете Дэлавера в американском городе Ньюарк. Сейчас они живут в немецком городе Трир. Пейнтер играет в баскетбольной команде Trier Gladiators, а Достиллио получает дистанционное образование, чтобы стать консультантом по вопросам психического здоровья.

По словам девушки, многие удивляются, когда видят ее с бойфрендом на улице, а пользователи в интернете постоянно интересуются, мешает ли разница в росте интимной жизни. Достиллио утверждает, что никаких проблем из-за этого не возникает.

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