Пара рассказала о трудностях из-за разницы в росте

25-летняя Брук Достиллио и ее 24-летний бойфренд Дилан Пейнтер из Германии поделились опытом отношений при 56-сантиметровой разнице в росте. Об этом сообщает The Mirror.

Рост девушки составляет 152 сантиметра, а ее партнера — 208 сантиметров. Пара рассказала, что иногда испытывает трудности из-за большой разницы в росте, однако «не хотела бы ничего менять».

«Чтобы поцеловаться в первый раз, нам пришлось сесть. Сейчас, когда мы целуемся, Дилану приходится сильно наклоняться. Но мне это нравится», — рассказывает Брук.

Девушка добавила, что от разницы в росте есть польза.

«Если я не могу достать что-то на кухне или со шкафа, это может сделать он. А если что-то упадет или окажется под кроватью, то поднять легче мне», — говорит она.

Влюбленные познакомилась в 2020 году, когда учились в университете Дэлавера в американском городе Ньюарк. Сейчас они живут в немецком городе Трир. Пейнтер играет в баскетбольной команде Trier Gladiators, а Достиллио получает дистанционное образование, чтобы стать консультантом по вопросам психического здоровья.