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59 минут назад

103 года назад родился писатель Константин Воробьев

Курская правда

Константин Дмитриевич Воробьёв родился 16 ноября 1919 года в деревне Нижний Реутец Курской губернии. До войны работал в нескольких газетах. Там же опубликовал свои первые рассказы.Прошёл всю Великую Отечественную войну. Несколько раз был в плену, откуда бежал. Более года возглавлял партизанский отряд. Увиденное на полях сражений отражал в своих произведениях.

103 года назад родился писатель Константин Воробьев
Фото: Курская правдаКурская правда

После войны сменил несколько профессий, но литературное творчество и журналистику не бросал.

За всю жизнь написал более 30 рассказов и очерков. Из-под его пера вышли 10 повестей. Некоторые произведения стали культовыми. Именно по повести Воробьёва режиссёр Итыгилов снял военную драму «Это мы, Господи!..»

Скончался Константин Дмитриевич 2 марта 1975 года на 56 году жизни. Изначально был похоронен в Вильнюсе. Позже его прах перенесли на Никитское кладбище Курска.

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