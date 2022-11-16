103 года назад родился писатель Константин Воробьев

Константин Дмитриевич Воробьёв родился 16 ноября 1919 года в деревне Нижний Реутец Курской губернии. До войны работал в нескольких газетах. Там же опубликовал свои первые рассказы.Прошёл всю Великую Отечественную войну. Несколько раз был в плену, откуда бежал. Более года возглавлял партизанский отряд. Увиденное на полях сражений отражал в своих произведениях.

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После войны сменил несколько профессий, но литературное творчество и журналистику не бросал.

За всю жизнь написал более 30 рассказов и очерков. Из-под его пера вышли 10 повестей. Некоторые произведения стали культовыми. Именно по повести Воробьёва режиссёр Итыгилов снял военную драму «Это мы, Господи!..»