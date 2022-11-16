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1 час назад

Группа "Кино" представит первый за десять лет альбом

ТАССиещё 3

Рок-группа "Кино" сообщила о выпуске нового альбома, в который вошли все студийные записи за прошедшие десять лет. Об этом сообщается в среду на странице группы "ВКонтакте".

Группа "Кино" представит первый за десять лет альбом
Фото: ТАССТАСС

"По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни "Кино" в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит", - говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что релиз альбома планируется в декабре. Камерная презентация состоится 24 декабря в "Севкабеле" в Санкт-Петербурге.

"Кино" - популярная рок-группа 1980-х годов. Основателем и лидером группы, а также автором песен был исполнитель Виктор Цой.

Люди,Виктор Цой,
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