Группа "Кино" представит первый за десять лет альбом

"По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни "Кино" в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит", - говорится в сообщении.