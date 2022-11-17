Женщина с 33-сантиметровыми ступнями попала в Книгу рекордов Гиннесса

Жительница американского города Хьюстон, штат Техас, рост которой составляет более двух метров, попала в Книгу рекордов Гиннесса как ныне живущая обладательница самых больших ступней в мире. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Таня Херберт носит ботинки около 50-го размера. Длина ее правой ступни составляет 33 сантиметра, а левой — 32,4 сантиметра. Херберт всего на 7,5 сантиметров ниже, чем самая высокая из ныне живущих женщин, Румейса Гелги из Турции, рост которой составляет 215,16 см.

Побившая рекорд американка рассказала, что ей приходится покупать обувь онлайн, так как в магазинах нет подходящей по размеру продукции. Другие обладательницы больших ступней, с которыми она познакомилась в интернете, дали ей советы о том, как подбирать обувь, чтобы не приходилось носить только мужские ботинки.

«Я покупаю самые большие ботинки, которые могу найти, а затем растягиваю и расширяю их, чтобы они подошли мне», — заявила рекордсменка.