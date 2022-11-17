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1 час назад

Телеведущий Леонид Якубович раскрыл подробности материнства своей жены

Слово и Дело

Телеведущий Леонид Якубович поделился интимными подробностями своей жизни во время рождения второго ребенка. Оказалось, что после беременности у супруги ведущего «Поле чудес!» Марины Видо пропало молоко из-за стресса. Молодой на тот момент отец пытался все время выручать жену. Он нашел человека, который помог с молоком.

Леонид Якубович раскрыл подробности материнства своей жены
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я нашел женщину, она сцеживалась, я возил это молоко. Все это было месяца два или больше», — рассказал Якубович во время выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Однако беда пришла не одна и новорожденному ребенку врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление легких». За жизнь ребенка боролись два месяца и в конечном итоге малыша сумели спасти.

Люди,Леонид Якубович,
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