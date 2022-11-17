Леонид Якубович раскрыл подробности материнства своей жены

Телеведущий Леонид Якубович поделился интимными подробностями своей жизни во время рождения второго ребенка. Оказалось, что после беременности у супруги ведущего «Поле чудес!» Марины Видо пропало молоко из-за стресса. Молодой на тот момент отец пытался все время выручать жену. Он нашел человека, который помог с молоком.
«Я нашел женщину, она сцеживалась, я возил это молоко. Все это было месяца два или больше», — рассказал Якубович во время выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
Однако беда пришла не одна и новорожденному ребенку врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление легких». За жизнь ребенка боролись два месяца и в конечном итоге малыша сумели спасти.