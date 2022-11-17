Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Мужчина с двойным подбородком изменился до неузнаваемости и удивил подписчиков

Lenta.ru

Житель Флориды, США, изменился до неузнаваемости и удивил подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Мужчина с двойным подбородком изменился до неузнаваемости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале видео Ким Эджет, чей блог насчитывает более одного миллиона подписчиков, предстал перед камерой с двойным подбородком и завязанными в хвост кудрявыми волосами. Также на нем была надета белая футболка и очки в массивной черной оправе.

Затем на следующих кадрах 28-летний мужчина показал внешность после преображения. Так, блогер распустил свои длинные пряди, надел черный жилет и рубашку, расстегнув на ней три верхние пуговицы. К своему новому образу он добавил две серебряные цепи. «Хорошего дня, прекрасные люди!» — сказал он в ролике.

Зрители восхитились преображением американца и принялись отсылать ему комплименты в комментариях. «Я так громко ахнула, что мой муж спросил: "Что случилось?"», «Это действительно один и тот же человек?» — высказывались они.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители