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2 часа назад

105-летняя женщина назвала оригинальную причину своего долголетия

Lenta.ruиещё 1

105-летняя жительница США из штата Калифорния отпраздновала очередной день рождения и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает CW31 News.

105-летняя женщина назвала оригинальную причину своего долголетия
Фото: Лента.руЛента.ру

Мари Мартин родилась 17 ноября 1917 года в штате Огайо, однако позже перебралась в Калифорнию. Она рассказала, что однажды приехала на побережье в отпуск и решила остаться. Женщина большую часть жизни проработала на почте, а сейчас проживает в пансионате для пожилых людей Almond Heights в поселке Оранджвейл.

Пенсионерка рассказала, что всю жизнь обожала танцевать и постоянно ходила на танцы с мужем. Правда, секретом своего долголетия Мартин считает другое оригинальное обстоятельство.

«О, если бы танцы помогали. По-моему, все дело в моем упрямстве. Я слишком упряма, чтобы умереть», — пошутила именинница.

Несмотря на преклонный возраст, Мартин занимается садоводством и участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в пансионате. С днем рождения долгожительницу поздравили родные, друзья и съемочная группа местного телеканала. Администрация Almond Heights устроила для нее специальную вечеринку с воздушными шарами и тортом.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Барбара Бейтс считает, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

Люди,Барбара Бейтс,
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