Ученые назвали причину смерти Брюса Ли

Испанские ученые назвали обильное питье воды причиной смерти актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Соответствующее исследование было опубликовано в Clinical Kidney Journal.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты проанализировали привычки звезды, показания его близких и результаты вскрытия — они показали, что смерть наступила из-за отека мозга. Ученые под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида считают, что это произошла из-за гипонатриемии — задержки жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови до критической отметки. Такое состояние может настать из-за заболеваний или обильного питья.

Ученые отметили, что Ли употреблял марихуану, что могло способствовать усилению жажды. Кроме того, рецептурные препараты, острая почечная недостаточность и серьезные физические нагрузки препятствовали выведению жидкости из организма, считают эксперты.