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43 минуты назад

Ученые назвали причину смерти Брюса Ли

Lenta.ruиещё 1

Испанские ученые назвали обильное питье воды причиной смерти актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Соответствующее исследование было опубликовано в Clinical Kidney Journal.

Ученые назвали причину смерти Брюса Ли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты проанализировали привычки звезды, показания его близких и результаты вскрытия — они показали, что смерть наступила из-за отека мозга. Ученые под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида считают, что это произошла из-за гипонатриемии — задержки жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови до критической отметки. Такое состояние может настать из-за заболеваний или обильного питья.

Ученые отметили, что Ли употреблял марихуану, что могло способствовать усилению жажды. Кроме того, рецептурные препараты, острая почечная недостаточность и серьезные физические нагрузки препятствовали выведению жидкости из организма, считают эксперты.

Брюс Ли скончался в Гонконге 20 июля 1973 года. По одной из версий, к отеку мозга и смерти его привело то, что он принял препарат «Экваджестик».

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