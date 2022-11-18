Жизнь и мужчины единственной дочери Сталина

Самая знаменитая «невозвращенка» СССР, бывшая «кремлевская принцесса» – она почти четыре десятка раз меняла свое место жительства. Всю жизнь пыталась найти уголок мира, где ей было бы комфортно. Никогда не чувствовала себя свободной от тени своего отца. Рассказываем как сложилась судьба единственной дочери Иосифа Сталина Светланы Аллилуевой.

Фото: Мир24 Мир24

На телеканале «МИР» стартует показ телевизионного сериала «Светлана». Он повествует о взрослой жизни дочери Сталина. Неудачные браки, отречение от нее детей, годы жизни в США, Швейцарии, Англии, Франции, Грузии. Такая насыщенная и противоречивая жизнь!

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Самоубийство матери и детство под крылом у няни

Когда 28 февраля 1926 года родилась на свет Светлана, ее матери Надежде Аллилуевой было всего 25 лет. В семье уже воспитывались сын Василий пяти лет и приемный ребенок Артем Сергеев – сын погибшего революционера. С ними вместе жил также и взрослый сын Сталина от первого брака Яков Джугашвили.

Артем Сергеев, ставший впоследствии артиллеристом, вспоминал, что жилые помещения советского руководства в Кремле представляли собой «большую коммуналку» из анфилады комнат, в которой было все казенное, и кухня была общая. Рядом жили и партийные работники, и обслуживающий персонал Кремля.

В этой кремлевской «коммуналке» и прошло детство любимицы Сталина Светланы. Правда, тепла ей в детстве так и не досталось. Отец баловал ее, но проявлять любовь и заботу просто не умел. Грубость и резкость, выработанные за годы революционной борьбы, он практиковал и в отношениях с женой и детьми.

А мать находилась в депрессии по поводу своего непростого замужества. У нее были цыганские корни по отцу, подарившие ей горячий темперамент. К тому же она ревновала своего всесильного мужа «впрок», предполагая, что рано или поздно он ей непременно станет изменять. Те, кто был близко знаком с семьей «вождя всех времен и народов», рассказывали позже, что Сталин, который был старше жены более чем на 20 лет, был с нею насмешлив, и частенько вел себя как барин с крепостной, которая целиком зависит от него. И это – несмотря на истинную и сильную страсть в их отношениях, которую никто не отрицал.

Так ли это, Светлана не запомнила: когда девочке было всего шесть лет, ее мать покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в живот. Правда, детям сказали, что их мама скончалась от аппендицита, и Светлана узнала правду, только став взрослой.

С огромной теплотой вспоминала Светлана лишь об одном человеке из своего детства – о няне Александре Бычковой, которая прожила в их доме почти тридцать лет. В своей книге «Двадцать писем к другу» дочь Сталина писала: «Всю жизнь была рядом со мною моя няня Александра Андреевна. Если бы эта огромная добрая печь не грела меня своим ровным постоянным теплом – я, может быть, давно бы уже сошла с ума.

После маминой смерти, когда все в доме переменилось и мамин дух быстро уничтожался, а люди, собранные ею в доме, были изгнаны, одна лишь бабуся осталась незыблемым, постоянным оплотом семьи. Она собирала меня утром в школу, кормила завтраком. Кормила обедом, когда я возвращалась, сидела в соседней своей комнате и занималась своими делами, пока я готовлю уроки; потом укладывала меня спать.

С ее поцелуем я засыпала, «ягодка, золотко, птичка» – это были ее ласковые слова ко мне. С ее поцелуями я просыпалась утром – «вставай, ягодка, вставай, птичка», и день начинался в ее веселых, ловких руках. Отец любил ее за то, что у нее не было подобострастия и угодничества.

«Бабуся» была предельно деликатна со всеми, гостеприимна, радушна, все делала быстро и толково, не лезла в дела хозяев, уважала их всех равно и никогда не позволяла себе судачить или критиковать вслух дела и жизнь господского дома».

Институтская жизнь и «четверка» по ошибке

Когда Светлана Сталина подросла и окончила школу, она хотела посвятить себя литературному творчеству. Но Литературный институт отец не одобрил, и девушка поступила на исторический факультет в МГУ. Ее однокурсник, историк Израиль Бружеставицкий вспоминал впоследствии, что она была главной «достопримечательностью» курса, хотя старалась не привлекать к себе внимания – не примыкала ни к каким студенческим компаниям, дружила лишь с одной девушкой Леной Мельник.

«Это была скромная тихая молодая женщина с очень красивыми темно-рыжими волосами. На семинарах по политэкономии и философии она была так же не активна, как и другие девушки, никогда по своей воле не брала слова. Присутствовала, но не выступала на комсомольских и других собраниях.

На нашей кафедре стали обычаем студенческие вечеринки по праздникам. Они проходили на квартире у кого-нибудь из студентов-москвичей, чаще всего у Лены Мельник. Светлана в этих вечеринках участия не принимала. Но на Новый 1947 год она прислала нам ящик прекрасного грузинского вина и огромную корзину конфет, каких мы ни до, ни после этого и не видывали. Доставил дар на легковой автомашине офицер госбезопасности».

По воспоминаниям однокурсника, училась Светлана Сталина на среднюю пятерку, а если пропускала занятия, то к ней, естественно, никто не придирался. Однажды профессор, не разобравшись, поставил ей в зачетку «четыре», и только после этого спросил ее фамилию, чтобы проставить оценку в ведомости. Услышав «Сталина», он до того перепугался, что было жалко на него смотреть. Светлана восприняла отметку равнодушно, а профессор вышел из аудитории глубоко несчастным. Рассказывали, что в тот вечер он напился до потери сознания.

После окончания истфака МГУ Светлана все же получила «благословение» отца, защитила диссертацию и стала кандидатом филологических наук. Впоследствии ее увлечение филологией не прошло даром – Светлана работала в качестве переводчика и написала несколько книг в жанре мемуаров, благодаря чему стала настоящей знаменитостью на Западе.

Кому ссылка, а кому и печать в паспорте: мужчины Светланы Сталиной

Личная жизнь любимой дочери Сталина так и не сложилась, хотя была невероятно бурной. В ее жизни было пять мужей – если суммировать зарегистрированные и гражданские отношения. Но мужчин в ее жизни было больше.

Первой, еще школьной любовью Светланы Сталиной стал Серго – сын всесильного Лаврентия Берии. Однако отношений не получилось: Серго был влюблен в другую девушку.

Широко известна трагическая история отношений Светланы с советским драматургом Алексеем Каплером. Когда в 1942 году 16-летняя дочь Сталина встретилась с ним, киносценаристу было уже почти 40 лет. Его предупреждали, что связь с дочерью Сталина кончится для него плохо, но он был искренне влюблен и не послушал совета. Отношения были вполне целомудренными, но именно Каплер принес Светлане зарубежный журнал со статьей о том, что ее мать покончила с собой. В 1943 году Алексея Каплера, лауреата Сталинской премии первой степени, кавалера ордена Ленина, арестовали. Он был обвинен в шпионаже и сослан в Воркуту. Кинодраматург был реабилитирован лишь после cмepти Сталина, в 1954 году.

Первым официальным мужем Светланы Сталиной стал рядовой сотрудник милиции Григорий Морозов. О нем Светлана писала: «Он был еврей, и это не устраивало моего отца. Но он как-то смирился с этим, ему не хотелось опять перегибать палку, – и потому он дал мне согласие на этот бpaк».

Впрочем, замужем Светлана была всего три года. В этом браке родился ее единственный сын Иосиф. Второй муж Светланы Юрий Жданов позже усыновил его и дал мальчику свою фамилию. Когда Иосиф вырос, он стал врачом-кардиологом. Во взрослом возрасте он взял фамилию Аллилуев.

О втором муже Светлана рассказывала, что этот брак был заключен «без особой любви, без особой привязанности, а так, по здравому размышлению. Мне казалось, что эта возможность уйти в другой дом даст мне хоть какую-то свободу, откроет доступ к людям, которого у меня не было». В этом браке родилась дочь Катя. Но и этот союз был недолгим. Светлана хотела самовыражения, своей собственной творческой или научной карьеры, а муж этого не понимал и предлагал ей составлять карточки к его научным работам. Зимой 1950 года супруги развелись.

Светлана писала отцу: «Довольно с меня этого сушеного профессора, бессердечного эрудита, пусть закопается с головой в свои книжки, а семья и жена ему вообще не нужны, ему их вполне заменяют многочисленные родственники. Словом, я ничуть не жалею, что мы расстались, а жаль мне только, что впустую много хороших чувств было потрачено на него, на эту ледяную стенку!».

После cмepти Сталина Светлана встретилась с вернувшимся из ссылки своим дальним родственником Иваном Сванидзе. При рождении его назвали Джонридом в честь американского журналиста Джона Рида. Сванидзе был племянником первой жены Сталина Екатерины, умершей в молодости. Он лишился родителей в одиннадцать лет – его отца расстреляли, а мать отправили в ссылку, где она умерла. Мальчик воспитывался в семье своей няни, так как родственники отказались от него. Когда он подрос, то был отправлен в тюремную психбольницу в Казани, а затем еще на пять лет в ссылку в Казахстан.

Иван Сванидзе стал третьим мужем Светланы Сталиной, хотя он хорошо понимал, по чьей вине пострадала вся его семья. Но и эти отношения были недолговечными. Светлана, взявшая к тому времени фамилию матери – Аллилуева, все время находилась в тревожном состоянии и тяжело переносила период хрущевской оттепели. Она то во всем оправдывала отца, то присоединялась к публичным выступлениям в духе борьбы с культом личности.

Все это, конечно, не способствовало построению семейной жизни. После развода она и вовсе попала в клинику. Именно там она познакомилась с гражданином Индии Браджеш Сингхом, представителем знаменитого рода, который приехал в СССР, так как увлекся коммунистическими идеями. Он был много старше ее, но с ним она была по-настоящему счастлива. Именно он открыл для Светланы настоящую любовь, в том числе – в полной мере разбудил в ней женское начало.

Эмиграция и вечное переселение с места на место

Это были самые длительные и самые искренние в ее жизни отношения. Светлана, уже зная о смертельной болезни своего любимого мужчины, пыталась заключить с ним брак. Но выйти замуж за иностранца ей запретило руководство ЦК КПСС. Четвертый муж Аллилуевой умер у нее на руках в 1967 году. Ей позволили отвезти его прах на родину.

Тут-то произошло то, что привлекло к Светлане Аллилуевой внимание руководства сразу нескольких стран. Сперва дочь Сталина попросила разрешения остаться жить в Индии. А когда получила отказ, то пришла в американское посольство в Дели и попросила политического убежища. Оставив в СССР дочь и сына, которым было соответственно 17 и 22 года, она перебралась в США. Это был невероятный скандал! Дочь Сталина – и невозвращенка! Даже ее собственные дети отреклись от нее – настолько серьезный пропагандистский каток прошелся по теме ее бегства из страны.

Еще через несколько лет – в 1970 году она предприняла последнюю в своей жизни попытку найти любовь и семью – вышла замуж за американского предпринимателя Уильяма Питерса, и даже родила дочь Ольгу. В браке она сменила имя – стала называть себя Ланой Питерс. И попыталась начать жизнь заново.

Правда, уже в 1973 году Светлана Аллилуева и Уильям Питерс подали на развод. После разрыва отношений она сохранила имя Лана Питерс. После развода дочь Сталина нигде не оставалась жить долго. Она переезжала, меняла штат за штатом, богатела, разорялась и так по кругу.