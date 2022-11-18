Куда исчезла единственная супруга Дмитрия Нагиева

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев не особенно любит делиться подробностями своей личной жизни.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Бывшая жена шоумена в свет не выходит, да и все повадки современного общества её, похоже, тоже ни капельки не беспокоят.

Алиса Шер, а именно так зовут в первую спутницу харизматичного брутала, пишет книги и время от времени появляется в вечерних эфирах в качестве радиоведущей.

Мало кто знает, но Алисе обязано своим возникновением знаменитое радио «Maximum», начавшее свое вещание в декабре 1991 года.

Сейчас Шер 56 лет, однако активности и позитива ей не занимать.

Скорее всего, Дмитрий до сих пор пребывает с Алисой в прекрасных отношениях.