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2 часа назад

«Старейшая школьница в мире» умерла в Кении

Мир24иещё 2

В Кении умерла «старейшая в мире ученица начальных классов» Присилла Ситиеней, которая недавно отметила 100-летие. Несколько лет назад женщина впервые пошла в школу вместе со своими правнуками, сообщает газета Kronen Zeitung.

«Старейшая школьница в мире» умерла в Кении
Фото: UnsplashUnsplash

В подростковом возрасте семья Ситиеней не могла позволить ее обучение в школе. На протяжении нескольких десятилетий женщина работала акушеркой. Ситиеней своим примером хотела побудить учеников старшего возраста регулярно ходить на занятия.

В Кении в 2003 году была проведена школьная реформа. После нее у всех жителей страны появилась возможность бесплатно посещать образовательные заведения. Но нередко в сельской местности родители не позволяют детям ходить на занятия. Согласно данным ООН, в африканских странах к югу от Сахары 60% детей в возрасте от 15 до 17 лет не учатся в школах.

Ранее сообщалось, что в Испании скончался старейший в мире мужчина Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Ему было 112 лет и 341 день.

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