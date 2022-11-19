Андрей Житинкин описал свою жизнь в коммуналке

Свою жизнь в коммуналке в годы обучения в Щукинском училище описал в беседе с «Мослентой» режиссер-постановщик Государственного академического Малого театра столицы Андрей Житинкин.

Фото: Мослента Мослента

«Я был человек небогемный и любил читать книжки. Родители сняли мне крохотную комнатку в коммуналке на Пречистенке, в доме напротив Президиума Академии художеств. Коммуналка была потрясающая, подарок судьбы для режиссера», — поделился Житинкин.

По словам режиссера, одной из его соседок тогда была вдова начальника Бутырской тюрьмы.

«У нее было несколько комнат. Она любила богатство, и у нее все было в парче», — рассказал он.

Проживала в той коммуналке и мать поэта-фронтовика Эдуарда Асадова, которая стучала Житинкину в стену палочкой, когда хотела поболтать.

Дальше по коридору, продолжил собеседник «Мосленты», жила вдова главного администратора Большого театра и совсем простая женщина, парикмахер Нина.

«Я первым узнавал новости про своего шефа, потому что он стригся у Нины, читал стихи во время стрижки и рассказывал байки, пел романсы. Нина приходила домой и жаловалась на него», — вспомнил режиссер.

Был его соседом и аккомпаниатор народного артиста СССР, который никогда не показывал лицо: он закрывался нотной папкой, даже когда шел в туалет.