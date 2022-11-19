Умер старейший лауреат «Грэмми» композитор Нед Рорем

Не так давно музыкант отметил свое 99-летие.
В США на сотом году жизни скончался легендарный американский композитор Нед Рорем. Причина смерти не раскрывается, но все указывает на естественные причины случившегося.
Карьера Рорема продолжалась более семидесяти лет, а прославился он не только благодаря огромному количеству композиций, но и созданием специальных дневников по музыке.
На счету композитора бесчисленно количество наград, которые он получал еще в те эпохи, когда некоторых нынешних музыкальных звезд еще и на свете не было.
Например, Пулицеровскую премию Рорем получил в 1965 году, а высшей музыкальной награды статуэтки «Грэмми» был удостоен в конце восьмидесятых и до сих пор являлся одним из старейших ее лауреатов.