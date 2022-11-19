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1 час назад

Умер старейший лауреат «Грэмми» композитор Нед Рорем

Inc-News

Не так давно музыкант отметил свое 99-летие.

Умер старейший лауреат «Грэмми» композитор Нед Рорем
Фото: Inc-NewsInc-News

В США на сотом году жизни скончался легендарный американский композитор Нед Рорем. Причина смерти не раскрывается, но все указывает на естественные причины случившегося.

Карьера Рорема продолжалась более семидесяти лет, а прославился он не только благодаря огромному количеству композиций, но и созданием специальных дневников по музыке.

На счету композитора бесчисленно количество наград, которые он получал еще в те эпохи, когда некоторых нынешних музыкальных звезд еще и на свете не было.

Например, Пулицеровскую премию Рорем получил в 1965 году, а высшей музыкальной награды статуэтки «Грэмми» был удостоен в конце восьмидесятых и до сих пор являлся одним из старейших ее лауреатов.

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