Умер старейший лауреат «Грэмми» композитор Нед Рорем

Не так давно музыкант отметил свое 99-летие.

Фото: Inc-News Inc-News

В США на сотом году жизни скончался легендарный американский композитор Нед Рорем. Причина смерти не раскрывается, но все указывает на естественные причины случившегося.

Карьера Рорема продолжалась более семидесяти лет, а прославился он не только благодаря огромному количеству композиций, но и созданием специальных дневников по музыке.

На счету композитора бесчисленно количество наград, которые он получал еще в те эпохи, когда некоторых нынешних музыкальных звезд еще и на свете не было.