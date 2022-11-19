Режиссер Малого театра сравнил свою работу со школьной дракой

Режиссер-постановщик Малого театра Андрей Житинкин в интервью с "Мослентой" сравнил свою работу сo школьной дракой.
Житинкин рассказал, что в 1978 году приехал поступать в Театральный институт имени Бориса Щукина. В отличие от детей и внуков некоторых знаменитостей, семнадцатилетний абитуриент прошел все творческие туры с первого раза. После он поехал сдавать общеобразовательные экзамены во Владимир. В родном городе будущего режиссера ожидал неприятный сюрприз.
"Вот тут мне прекрасно и начистили фейс. В темноте, когда я уже уходил, в школьном дворе. Все уже знали, что я поступил в Москву. Получил в лоб", — поделился постановщик.
Житинкин признался, что именно в тот момент понял, что мир искусства жесток. На вопрос о том, приравнивает ли он свою работу к школьной драке, режиссер ответил положительно, добавив, что в театре нет друзей, одни интриганы.
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