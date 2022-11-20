Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Россияне раскрыли истинное отношение к новогодним подаркам

РИА "ФедералПресс"

В преддверии новогодних праздников портал по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что россияне любят больше: дарить или получать подарки.

Россияне раскрыли истинное отношение к новогодним подаркам
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (52 %)», – пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Еще 28 % респондентов больше любят дарить, а не получать. 11 % считают, что принимать презенты все-таки приятнее. Еще 9 % опрошенных признались, что не любят ни того, ни другого. Среди тех, кто любит дарить и получать подарки лидируют женщины, а вот среди «дарителей» больше мужчин. При этом особенное удовольствие представители сильного пола получают, если им удалось угадать с подарком. «Известия» отмечают, что в опросе портала SuperJob приняли участие 1,6 тыс. россиян со всей страны. Ранее «ФедераПресс» писал, что думают россияне о праздновании Нового года.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители