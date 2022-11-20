Россияне раскрыли истинное отношение к новогодним подаркам

Еще 28 % респондентов больше любят дарить, а не получать. 11 % считают, что принимать презенты все-таки приятнее. Еще 9 % опрошенных признались, что не любят ни того, ни другого. Среди тех, кто любит дарить и получать подарки лидируют женщины, а вот среди «дарителей» больше мужчин. При этом особенное удовольствие представители сильного пола получают, если им удалось угадать с подарком. «Известия» отмечают, что в опросе портала SuperJob приняли участие 1,6 тыс. россиян со всей страны. Ранее «ФедераПресс» писал, что думают россияне о праздновании Нового года.